Tonåringens lilla nyårsfest kan lätt locka 150 ungdomar – lämna inte ungdomarna vind för våg, varnar polisen

Vill din tonåring ordna fest på nyårsafton ska du enbart godkänna det under väldigt reglerade former, anser Mikael Appel vid polisen i Österbotten. Bäst är det om du själv är på plats och övervakar festen.

Nyårsafton närmar sig och nyårsplanerna smids som bäst. Om din tonåring tänker ordna fest ska du vara tydlig med reglerna, säger Mikael Appel, kommunikationschef vid Österbottens polisinrättning.

- Det är föräldern som har ansvaret om tonåringen är minderårig. Är föräldern inte på plats borde det finnas någon annan vuxen i näromgivningen som kan gå och se hur det står till under kvällen och rycka ut vid behov.

Några händer som håller i glas skålar medan en hand håller i en smarttelefon och fotar händelsen. Bild: Richard Backman

Omöjligt att hålla en fest hemlig

Appel säger att det gäller att komma ihåg att information om fester sprids väldigt snabbt via sociala medier i dagens läge. Att försöka hålla en fest hemlig är därför nästan omöjligt.

- Utgångspunkten är att har man bjudit fler än sig själv får halva byn eller stan reda på det rätt snabbt. Finns det då ingen vuxen på plats som övervakar festen är det svårt att hålla festen liten.

Istället för ett litet kompisgäng på tio personer har man plötsligt en samling på 100-150 ungdomar från när och fjärran ― Mikael Appel

Minderåriga kan ha svårt att hantera en situation de inte tänkt sig, till exempel med objudna gäster, säger Appel.

- De kanske inte vågar hejda personerna vid dörren. Och så kommer det fler och fler objudna gäster och plötsligt har man i värsta fall fått en katastrof till stånd. Istället för ett litet kompisgäng på tio personer har man en samling på 100-150 ungdomar från när och fjärran.

Man sitter på bänk med tom vinflaska.

Ring polisen om festen börjar spåra ur

Kan man inte själv vara på plats på tonåringens fest rekommenderar Appel att man tydligt går igenom spelreglerna: vilka personer som är tillåtna att komma på festen och vad ungdomarna ska göra om det uppstår problem.

- Vid behov kommer föräldern eller en annan vuxen i grannskapet dit och visar ut ovälkomna gäster.

Personer som ringer på dörrklockan. Bild: Yle/ Antti Eintola

Till polisen ska man ringa allra senast då man tycker att festen börjar spåra ur och man inte har något grepp om den mera, säger Mikael Appel.

- Men helst ska man ringa så tidigt som möjligt, då man märker att man inte får bort de objudna personerna själv mera.

En polis och en polisbil syns delvis Bild: Emilia Malin/Yle

Ungdomar berättar inte alltid vad de har på gång

Hur många av polisens larmuppdrag på nyårsafton som gäller just hemmafester varierar väldigt mycket från år till år.

- Vädret spelar en stor roll. Är det minus trettio grader kallt samlas man inte på torget utan hemma hos någon eller i en lokal. Det är då de här situationerna uppstår. Är det en vacker vinternatt med några minusgrader är det mer folk ute på gatorna, säger Mikael Appel.

Tonåringarna kan säga att alla andra får, men då man kollar upp det är det en eller två andra som fått lov till något ― Mikael Appel

Appel tycker att tonårsföräldrar generellt har rätt bra koll på vad deras ungdomar sysslar med under nyåret och andra högtider, men allt får de inte nys om.

- Inte berättar ungdomar alla gånger vad de har på gång. Då kan det uppstå situationer där polisen förr eller senare blir inblandad.

En växande grupp unga använder inga rusmedel alls

I de fall med minderåriga som polisen kommer i kontakt med under nyårsfirandet har alkoholen oftast en andel. Under senare år har också narkotikan kommit starkare in i bilden.

Innehållet i den syntetiska drogen spice varierar ständigt. Bild: Yle / Ingemo Lindroos

- Vi har en grupp som använder väldigt mycket rusmedel, men vi ser också en växande grupp som inte överhuvudtaget använder rusmedel utan tar avstånd från dem. Den här uppdelningen är kanske den största förändringen som skett under de senaste åren, säger Mikael Appel.

Ta ett varv på stan och kolla läget

Ifall tonåringen rör sig på stan under nyårsaftonen rekommenderar Mikael Appel att man som förälder går ut på stan ett varv under kvällen.

- Man kan komma överens med någon annan förälder om att man går ut ett varv tillsammans och kollar hur läget är.

Bilar på Brändö bro i Vasa Bild: Yle/Roger Källman

När det gäller hemkomsttider vill Appel kasta bollen till föräldrarna.

Hur länge man kan stanna ute i nyårsnatten beror nämligen mycket på var man bor, hurudan omgivningen är och hurudana hemkomsttider man annars har.

- Kom överens med föräldrarna i byn eller stadsdelen om gemensamma regler för nyårsfirandet, råder Appel.

Färggranna fyrverkerier. Bild: Mattias Åström

Han säger att tonåringarna kan komma hem och berätta att alla andra får, men då man kollar upp det visar det sig att det bara är en eller två andra som fått lov till något.

Därför är det bra att hålla kontakt med andra föräldrar och kolla vad de har bestämt hemma.

- Man är sällan ensam i de här situationerna.

Diskutera alkohol i förväg och var tydlig med gränserna

När det gäller alkohol är det viktigt att man tar diskussionen om alkohol med tonåringen i förväg, säger Mikaela Hermans, tf verksamhetsledare för Nykterhetsförbundet hälsa och trafik.

Det gäller inte bara nyår utan överhuvudtaget.

Mikaela Hermans Mikaela Hermans Bild: Yle/Malin Hulkki

- När det gäller minderåriga är det viktigt att man är tydlig med vad man tycker är okej och inte okej. Då vet barnen vilken föräldrarnas inställning är och vilka förväntningar man har på dem. Det gör att det förhoppningsvis är lättare för dem att leva upp till förväntningarna.

Att inte köpa ut alkohol är att bry sig

Mikaela Hermans tycker att man som förälder ska vara tydlig med att alkohol inte är lagligt för föräldern att köpa ut till sitt minderåriga barn.

- Det är viktigt att man står på sig för man blir antagligen prövad av sin tonåring. Man kan hänvisa till att det är olagligt och också berätta vad man är rädd för att skulle hända. Man visar att man bryr sig om barnet genom att säga "nej, jag köper inte ut alkohol åt dig".

- Forskning visar att de som bjuds på alkohol av sina föräldrar börjar dricka tidigare än andra. De dricker också överlag mer än de som inte har fått alkohol hemma.

Alkoholdrycker Bild: Annika Holmbom / Yle

Håll kontakt med tonåringen under kvällen men var finkänslig

Man kan också diskutera med tonåringen vad alkohol har för effekter och få tonåringen medveten om att hjärnan är känsligare så länge den utvecklas, säger Mikaela Hermans.

- Det gäller också att komma ihåg att man som vuxen har en jätteviktig roll som förebild för sunt alkoholbruk. Därför är det bra att reflektera över sitt eget förhållningssätt till alkohol.

Champagneflaska. Bild: Carlos Aranguiz

Hur kan man hjälpa sin tonåring att tacka nej till akohol på nyårsfesten?

- Det är bra om man har diskuterat det i förväg och funderat på vilket svar som känns bäst för tonåringen. Man behöver vara förberedd när man ställs inför en situation då man bjuds på alkohol. Det är viktigt att svaret kommer från tonåringen själv och känns bekvämt.

En klocka som står på 12 och ballonger, konfetti och dryck i ett kollage. Bild: All Over Press/Jolanta Dabrowska

- Ett svar kan vara att jag vet att min hjärna inte mår bra av det, ett annat svar kan vara att man inte vill tappa kontrollen. Man kan också hänvisa till lagen, säger Mikaela Hermans.

Hur övervakar man på bästa sätt att tonåringens kväll går som man har tänkt sig?

- Där behöver man vara lite finkänslig. Tonåringarna ska få ha sin frihet också, utan att hela tiden ha föräldern hängande över axeln eller kollande via telefonen. Man kan till exempel prata med föräldern som finns i huset om de är hos någon kompis.

Det finns så många andra sätt att ha roligt än med alkohol. Man kan samlas kring ett spel och tillsammans blicka framåt mot det nya året ― Mikaela Hermans

Mikaela Hermans håller med Mikael Appel vid polisen om att en ökad nykterhetstrend syns bland dagens ungdomar.

- Absolut. Allt fler väljer att avstå från alkoholen.

Alkoholfritt behöver inte vara läsk eller vatten

Hermans förhoppning är att allt fler ungdomar ska kunna ha en rolig nyårsafton utan rusmedel.

- Det är samvaron och känslan av en fin högtid som är det viktigaste på nyårsafton. Det finns så många andra sätt att ha roligt än med alkohol. Man kan samlas kring ett spel eller något annat och tillsammans blicka framåt mot det nya året.

Det är också viktigt att tonåringen har ett gott alkoholfritt alternativ att dricka på nyårsafton, säger Mikaela Hermans.

- Man ska inte känna att alkoholfritt innebär läsk eller vatten utan man kan till exempel blanda ihop en häftig drink och dekorera den. Det ska vara något extra.