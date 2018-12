Dallas-vd sågar sina storstjärnor Benn och Seguin längs fotknölarna: "Det är pinsamt men ingen skriver det – skriv det"

Bild: Brett Holmes/Icon Sportswire/All Over Press

Jamie Benn och Tyler Seguin är ishockeyklubben Dallas Stars stora affischnamn men profilerna har inte fått till det under hösten. Det får klubbens vd Jim Lites att ryta till. Under sin snart 30 år långa karriär har han inte har kommenterat enskilda spelares insatser men nu kan han inte längre tiga. Du kan bli framgångsrik i NHL bara du skiter i om du blir bjuden till spelardöttrarnas bröllop, säger han till The Athletic.

Dallas Stars har valt att bygga sitt lag runt anfallsradarparet Jamie Benn – Tyler Seguin.

Den 29-årige lagkaptenen Benn är knuten till klubben till och med säsongen 2024–25 och den 26-årige förstacentern Seguins färska kontrakt sträcker sig till säsongen 2026–27. Se lagets kontraktsituation på sajten capfriendly.com.

Jim Lites följer en slutspelsmatch med Dallas. Jim Lites följer en slutspelsmatch med Dallas. Bild: Andrew Dieb/Icon Sportswire/All Over Press

Han är förbannad och ni vet varför.

Nästa säsong spenderar Dallas nästan en fjärdedel av sin spelarbudget på duon men de uteblivna resultaten under säsongens första halva får klubbens vd Jim Lites att gå i taket.

– "Vad fan" skriver ägaren Tom Gaglardi till mig fem gånger per match, förklarar Lites

– Han är förbannad och ni vet varför. Benn och Seguin är skit. Jag vet inte hur jag annars ska beskriva det.

Tyler Seguin har träffat målramen elva gånger den här säsongen och toppar den statistiken. Tyler Seguin på isen. Bild: George Walker/Icon Sportswire/All Over Press

"Det är pinsamt"

Seguin och Benn är etta och tvåa i lagets poängliga men i en jämförelse med ligans andra stjärnor har deras säsong varit svag. Seguin är på plats 60 och Benn på plats 71 i NHL:s poängliga.

Tyler Seguin: 38. 11 + 21 = 32

Jamie Benn: 38. 15 + 15 = 30

– Det här är liga som drivs av stjärnor men våra stjärnor levererar inte. Det är pinsamt men ingen skriver det – skriv det, uppmanade Lites.

Jag bryr mig inte längre.

Lites inledde som vd för Dallas säsongen 1993–94. Han säger att han aldrig tidigare har kommenterat spelares prestationer men att han nu inte kan tiga och refererar till Bob Gainey som var general manager i organisationen mellan 1990 och 2002.

– Han sade att du kan bli framgångsrik i NHL bara du skiter i om du blir bjuden till spelardöttrarnas bröllop och det håller jag med om.

– Jag bryr mig inte längre. Jag blir förbannad om ägaren Tom Gaglardi, som är en schysst kille, inte får med sig resultaten. Och dessa spelare levererar inte.

Jamie Benn slänger ibland handskarna. Jamie Benn i ett slagsmål med Josh Anderson. Bild: Matthew Pearce/Icon Sportswire/All Over Press

Trött på bloggare

Dallas har dragits med skadeproblem, inte minst i försvaret, och mycket av kritiken mot laget har hittills handlat om bristfälligt djup både bland backarna och anfallarna. Den kritiken viftar Lites bort.

– Det går inte att vinna om lagets bästa spelare inte är bäst på isen.

Jag är trött på att lyssna på bloggare och tyckare.

– Jag är trött på att lyssna på bloggare och tyckare som pekar på Brett Ritchie, Julius Honka, Gavin Bayreuther eller någon annan. Det positiva är att tränaren får igång alla andra spelare, vilket kompenserar för stjärnduons bristfälliga prestationer.

Dallas har skrapat ihop 41 poäng på 38 matcher och ligger nu på sista slutspelsplats i väst.

– Vi har spelat 40 matcher den här säsongen och de får ingenting till stånd. Det kommer att bli en sömngång mot plats 14 från botten och vi kommer att missa slutspelet.

Fåordiga spelare

Det är Jim Nill, general manager, som har ansvaret för det sportsliga i Dallas.

– Vi är inte tillräckligt bra. Jag delar ägarens åsikt, fansen förtjänar bättre och Benn och Seguin får ingenting till stånd, säger Lites.

– Även om jag inte kan tala för klubbchefen så är det inte tillräckligt för honom heller med tanke på vilket jobb han har gjort.

Jim Nill är sportsligt ansvarig. Jim Nill på isen. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Lites vet inte hur klubben ska få igång radarparet.

– Vi har haft möte efter möte. De tar inte sitt ansvar. Dessa killar fick förlängda kontrakt eftersom de var trea och sexa i poängligan över de fem senaste säsongerna.

Jag måste spela bättre.

Spelarna själva är fåordiga.

– Jag måste spela bättre. Jag försöker göra jobbet men resultaten har utebilvit, säger Seguin.

– Om laget ska bli klara sig bättre måste det börja från mig, säger Benn.

I Dallas spelar fyra finländare: backarna Miro Heiskanen, Julius Honka och Esa Lindell samt anfallsspelaren Roope Hintz som kallades upp natten till lördag.