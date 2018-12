Granskningstävlingarna i Pyhäjärvi blev en fullträff för FSS-åkarna – Andrea Julin snabbast av alla damer, sammanlagt sju topp 10-placeringar

Andrea Julin var den snabbaste av damåkarna i farten i Pyhäjärvi på lördagen. Granskningstävlingarna bjöd också på fina juniorresultat – Hanna Ray kom till exempel i mål som tvåa på 10 kilometer klassiskt.

Samtidigt som Tour de Ski kör igång i Italien satsar flera inhemska åkare på att jaga formen i hemlandet. I Pyhäjärvi arrangeras det här veckoslutet en granskningstävling, där också flera FSS-åkare deltar.

På lördagen stod 10 kilometer klassiskt och 15 kilometer klassiskt på schemat för damer respektive herrar. Snabbast av alla i damtävlingen? IF Minkens Andrea Julin.

Julin klockade in 29.07,5, vilket var 23,3 sekunder snabbare än tvåan Leena Nurmi från Lempäälän Kisa. Heidi Kuuttinen var sjunde snabbast i tävlinen och Emelie Svenlin slutade på 13:e plats.

U20-tävlingen för flickor blev också en framgångshistoria ur FSS-åkarnas perspektiv. IK Falkens Hanna Ray slutade tvåa (11,8 sekunder bakom ettan Anita Korva) och Linnea Halonen från IF Femman slutade fyra.

Hoppa över Twitterpostning

Resultatplock:

Damer, 10 km klassiskt:

1. Andrea Julin, IF Minken 29.07,5

2. Leena Nurmi, Lempäälän Kisa +23,3

3. Terhi Pollari Hämeenlinnan Hiihtoseura +48,3

--

7. Heidi Kuuttinen, IF Minken +2.54,4

13. Emelie Svenlin, IF Åsarna +4.43,2

F20

1. Anita Korva, Kainuun Hiihtoseura 31.09,2

2. Hanna Ray, IK Falken +11,8

3. Josefiina Böök, Karihaaran Visa +23,7

4. Linnea Halonen, IF Femman +32,3

--

13. Sandra Jordman Norrvalla Ski Team +1.43,7

17. Sonja Katajamäki, IK Falken +1.48,8

25. Erika Storbacka, IF Femman +3.05,2

26. Amanda Nyfors, IF Brahe +3.23,7

F18

1. Siiri Kaijansinkko, Lappeen Riento 31.35,1

2. Hilla Niemelä, Ikaalisten Urheilijat +26,2

3. Aino Pihlava, Kankaantaan Kisa +38,8

--

11. Anni Lindroos, Pargas IF +1.55,4

Herrar, 15 kilometer klassiskt

1. Perttu Hyvärinen, Puijon Hiihtoseura 39.32,8

2. Joni Mäki, Pyhäjärven Pohti +17,5

3. Topi Kuorelahti, Äänekosken Huima +1.17,0

--

25. Benjamin Holmgren, IF Sibbo-Vargarna +6.31,3

26. Kasper Lönnbäck, IF Minken +6.33,4

P20

1. Arsi Ruuskanen, Siilinjärven Hiihtoseura 40:55,6

2. Miska Poikkimäki, Vuokatti Ski Team Kainuu +20,9

3. Petteri Koivisto, Kuhmo-Ski +25,5

--

9. Patrik Kuuttinen, IF Minken +1.14,4

11. Johannes Vuorela IF Minken +1.56,3

17. Robin Sundsten, IF Femman +3.24,0

27. Anton Damlin, Norrvalla Ski Team +4.34,7

37. Jere Ena, IK Falken +10.31,9

Axel Aurén, IF Åsarna DNF

P18

1. Emil Liekari, Kouvolan Hiihtoseura 41:30,5

2. Tino Stenman, Ylöjärven Ryhti +58,9

3. Jarkko Kukkonen, Karihaaran Visa +1.28,5

4. Alexander Ståhlberg, Norrvalla Ski Team +1.46,6

--

12. Casper Hjerpe, Norrvalla Ski Team +3.19,9

P16 (7,5 km)

1. Niko Anttola, Karihaaran Visa, 21:16,2

2. Eero Rantala, Vehkalahden Veikot +46,2

3. Luukas Siitonen, Ski Team Jyväskylä +1.15,0

--

9. Aaron Häggman, Vörå IF +2.49,2

15. Lucas Hansén, IF Åsarna +4.17,3

Samtliga resultat hittar ni här.