Skidproblem, arrangörsmissar och väntade segrare då Tour de Ski körde igång – Pärmäkoski tog viktiga bonussekunder: ”Men inget är avgjort ännu”

Krista Pärmäkoski kvalade som enda finländska åkare in i sprinttävlingen i Tour de Ski-premiären på lördagen. Där tog det roliga slut i semifinalen. Pärmäkoski fick ändå genast plåster på såren då utmanaren Ingvild Flugstad Östberg åkte ut i kvarten.

Det blev inte direkt någon pangstart för finländarna i Tour de Ski.

Redan kvalet till sprinttävlingen i italienska Toblach visade sig bli en för stor munsbit för den absoluta merparten av de finländska åkarna, men Krista Pärmäkoski lyckades ta sig till kvartsfinal.

Pärmäkoski slutade trea den första kvartsfinalen, men lyckades ta sig till semifinal som andra och sista lucky loser-åkare. Efter det bytte Pärmäkoski skidor – vilket visade sig vara ett lyckat val.

Pärmäkoski höll sig väl med i kampen i det stenhårda semifinalheatet, men till slut var Stina Nilsson, Jessica Diggins och Sadie Bjornsen på tok för hårda. Pärmäkoski hamnade längst bak i fältet på upploppet, 0,14 sekunder från en plats i finalen.

– Pärmäkoski får ändå godkänt för sin insats i dag, summerar referent Chriso Vuojärvi.

Själv var Pärmäkoski också tillfreds med resultatet – och de nya skidorna.

– Glidet blev bättre efter bytet och de fungerade också bättre i motluten. Jag testade de nya skidorna strax innan semifinalen och jag är nöjd med beslutet att byta, berättar hon för Yle efteråt.

– Formen var lite knagglig i dag, men helt okej ändå. Semifinalen var otroligt jämn, men då man inte har den där sista växeln att ta till så ser resultatet ut så där, fortsätter hon.

Östberg "förbannad" – Nilsson överlägsen i finalen

Med tanke på kampen om segern i Touren var resultatet ändå bra. Den i förhand sett vassaste utmanaren, Norges Ingvild Flugstad Östberg, tog sig inte vidare från sin kvartsfinal.

– Det är oerhört viktigt att riva ifrån redan nu. Det gör det lättare att fortsätta touren. Inget är ändå avgjort ännu, säger Pärmäkoski.

– Mitt mål var att nå semifinal. Jag vet exakt hur viktigt det är att hänga med de andra åkarna i Touren. Jag var inte tillräckligt bra. Det gör mig förbannad, säger Östberg själv till norska TV2.

Segern i damsprinten gick emellertid med klar marginal till Stina Nilsson. Svenskan öste på för fullt i den näst sista uppförsbacken och rev samtidigt upp en enorm lucka till resten av åkarna. I mål var avståndet ner till tvåan, landsmaninnan Ida Ingemarsdotter, tre sekunder.

– Det är förkrossande överlägsenhet Stina Nilsson uppvisar här, utbrast referent Vuojärvi.

Hakola överväger redan att åka hem

För de finländska herråkarnas del var det framför allt på sprintetapperna som de eventuella fullträffarna skulle äga rum. Men den första sprinten resulterade närmast i ett magplask.

Inte ens den präglade sprintexperten Ristomatti Hakola klarade av att ta sig till kvartsfinal.

– Det kändes som att jag hade vattenslangar till armar i dag. Med sådana är det svårt att ösa på, säger en besviken Hakola till Yle.

– Då det inte vill sig så vill det sig inte. Mjölksyran gjorde sig till känna på tok för tidigt. Det bara blev så. Något måste jag hitta på, fortsätter han.

Ristomatti Hakola. Ristomatti Hakola. Bild: All Over Press/Heidi Koivunen

På söndag väntar 15 kilometer fri stil. Där tänker Hakola främst sikta på att njuta av åkningen men då nästa sprint väntar på måndagen ska han vara på hugget igen.

– Om farten inte infinner sig i sprinten i Val Müstair så måste jag ta nya beslut. Ett alternativ är att åka hem, säger Hakola.

Norskt kvalfiasko – men Kläbo fixade festen

Herrkvalet skapade polemik framför allt i Norge, där en olycklig arrangörstabbe drabbade Martin Johnsrud Sundby. Norrmannen placerades ursprungligen som 24:a i kvalet, men då han skulle välja sin kvartsfinal fälldes han plötsligt ner till 43:a.

Enligt NRK handlade det om en kommunikationsmiss mellan tävlingsjuryn och landslagstränarna.

– Jag får väl förbereda mig för morgondagens lopp då. Tråkigt, säger Sundby till NRK.

Det blev ändå norskt högst upp på pallen då Johannes Hösflot Kläbo visade framfötterna i herrfinalen. Norrmannen var egentligen ohotad – trots att Kläbo höll på att ställa till det för sig redan i semifinalen.

Där låg Kläbo farligt långt efter tätduon Lucas Chavanat – Federico Pellegrino ännu i den sista uppförsbacken, men lyckades tack vare en grym slutspurt korsa mållinjen som tvåa. I finalen lämnade han inget åt slumpen.

– Imponerande. Han dominerade i praktiken från start till mål, summerar referent Vuojärvi.

Resultat, Tour de Ski (etapp 1/7):

Damsprinten

1. Stina Nilsson SWE 2.36,26

2. Ida Ingemarsdotter SWE +3,00

3. Jessica Diggins USA +3,07

4. Julia Belorukova RUS +3,16

5. Linn Sömskar SWE +3,26

6. Sadie Bjornsen USA +3,40

Herrsprinten

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 2.17,99

2. Richard Jouve FRA +0,34

3. Lucas Chanavat FRA +0,39

4. Sindre Björnestad Skar NOR +0,76

5. Emil Iversen NOR +1,67

6. Alexander Bolsjunov +3,17