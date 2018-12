"Som att tvinga någon med höjdskräck upp i Eiffeltornet" - nyårsafton kan vara en pärs för djuren

Som att tvinga någon med höjdskräck upp i Eiffeltornet. Så kan en del husdjur uppleva nyårsafton.

Veterinär Eva Einola-Koponen har inte mycket till övers för fyrverkeriskjutandet på nyårsafton. Det är en jobbig kväll för många husdjur, och allt fler djurägare tar kontakt med veterinärer inför nyårsafton.

För att förstå djurens rädsla gäller det enligt Einola-Koponen att beakta att de inte har samma möjligheter som människan att få en förklaring till vad som händer.

- Hundar är väldigt ljudkänsliga eftersom de hör mycket bättre än människor. Också hästarna är rädda för smällarna, säger Einola-Koponen.

Hund och fyrverkerier.

Alla hundar är ändå inte rädda för fyrverkerier, och för att undvika att de blir det, gäller det att tänka till redan då hunden är valp.

- Det viktigaste jobbet gör man när djuren är små. De kan lära sig att det inte är farligt.

Man ska inte gå ut med hunden under fyrverkerier, menar Einola-Koponen. Valpen har inget behov av att få beundra ljusfenomenen, tvärtom. Den kan bli traumatiserad.

- Man måsta bygga upp ett förtroende till sitt djur och själv ha sunt förnuft. Man ska inte gå ut och titta och ta valpen med sig. Då kan valpen bli så rädd att den präglas av händelsen för resten av livet.

Passa på att rasta hunden i god tid före det börjar smälla. Äldre par ute och går med terrier. Bild: Tommy Sjöberg

Hundar kan vara rädda för mycket annat i ljudväg, till exempel åska eller högljudda vägarbeten. För att få hunden att komma över rädslan kan man försöka distrahera den med något trevligt, till exempel en leksak eller en godbit, tipsar Einola-Koponen.

- Man ska inte vänja djur vid saker genom att trösta dem utan istället använda uttryck som "hej här har vi har en leksak, och här är lite godis". På det viset kan man ändra på djurets sätt att se på den skrämmande saken, säger Einola-Koponen.

Men att jobba med hunden för att påverka hundens beteende och hur den upplever omgivningen är arbetsdrygt.

- Jag har en känsla av att folk i dag inte har tid att sätta sig in i hur en hund fungerar, och hur hundens värld fungerar, och därför blir det missförstånd.

Eva Einola-Koponen är veterinär vid Hund- och kattkliniken i Åbo.. Eva Einola-Koponen. Bild: Lotta Sundström / Yle

Feromoner och lugnande medicin kan behövas

Om hunden trots allt är rädd för smällar finns det, vid sidan av träning, också medicinsk hjälp att få. En del djur blir lugnare av feromonpreparat som finns på marknaden utan recept.

- Det finns både som halsband och som apparater man lägger i stickkontakten. Måste man stänga in djuret i ett rum kan man även använda sig av feromonspray, berättar Einola-Koponen.



Hund med hörlurar.

Om hunden är rejält smällkänslig kan medicin vara det enda som hjälper. En panikslagen hund ska tas på allvar.

- De är helt skräckslagna, de kan inte fungera och de springer iväg, vart som helst. De hör inte och de ser inte, och de har ingen chans att försvara sig. Därför måsta man ta det på allvar, om man har en känsla av att man har en hund som är överkänslig.

För att kunna få medicin behöver hunden vara kliniskt undersökt av en veterinär.

- Det ingår vissa risker med gamla hundar. Men å andra sidan är det som om vi skulle sätta någon med höjdskräck upp i Eiffeltornet, det är precis samma vansinniga situation för hunden, säger Einola-Koponen.

Mediciner har blivit bättre - men hur vet man att hunden är stressad?

Hur fungerar då medicinerna? Enligt Einola-Koponen är de mediciner som idag används mycket bättre än de tidigare varit. Medicinen tar bort rädslan, utan att lamslå hunden som fortfarande kan gå, fungera och dricka, men är betydligt lugnare.

- Förut fanns preparat som gjorde djuret handlingsförlamat men inte lugnade det på riktigt. Då kände djuret fortfarande rädsla men kunde bara inte fungera.

En stressad hund beteer sig avvikande. Den kan till exempel börja flämta. En beagle Bild: EPA

Hur ser man att hunden är stressad och behöver hjälp?

- Om hunden börjar flämta och man ser att den har vida pupiller, svansen går ner, den är lite styv i sin gång och kanske även överkänsliga för beröring, då är det skäl att göra något åt saken.

- Det finns hundar som till och med får epileptiska anfall av skräcken.

Einola-Koponen tycker det är hemskt då hundens nöd ibland tolkas som något komiskt.

- Jag såg en video på Facebook där folk skrattade åt att hunden fick anfall. Och så kom det fram att det var för att hunden var så skräckslagen av smällare.

Hevonen Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Hästar i panik kan ramma staket - och orsaka trafikolyckor

Rädsla för fyrverkerismällar är inte något som bara hundar drabbas av. Till exempel hästar kan också vara riktigt rädda då det smäller. Einola-Koponen känner till fall där hästar blivit så panikslagna att de sprungit genom staket.

Man ska inte skjuta rakter i närheten av stall.

Då en häst skenar iväg av rädsla är det inte bara farligt för hästen.

- Det kan gå riktigt illa då en 600 kilos häst springer över landsvägen och bilen inte hinner väja.

Enligt Einola-Koponen borde hästar hållas inne på nyårsafton.

- Och man ska inte skjuta rakter i närheten av stall.

Hund med röd rosett. Bild: Alex Lypa

Också hundar riskerar springa bort då de blir skrämda. Det finns hundar som försvunnit under nyår och inte hittats vid liv. De har kanske sprungit ut på isen och drunknat, eller sprungit in i skogen och fastnat någonstans. Eller sprungit under en bil.

- Har de inget halsband med ägarens telefonnummer kanske man aldrig får veta vad som hänt, även om någon eventuellt hittar kroppen senare.

Människan har makten

Husdjuren är beroende av sina ägare och de val husse eller matte gör.

- Människor har ens möjlighet att fundera om det är klokt att sitta och titta på en smäll när den far i väg. Om du får en ögonskada så kan du själv se dig i spegeln, vems var felet där?

- Men hundar är helt beroende av vårt beteende och hur vi gör. Jag tycker att vi måste göra något åt saken och hjälpa våra husdjur, säger Einola-Koponen.

Nyårsraketer i Pojo i Raseborg Bild: Yle/Patrik Rosström

50 000 vill begränsa fyrverkerierna

Medborgarinitiativet för att begränsa rätten att köpa och avfyra fyrverkerier har nått målet om 50 000 underskrifter och blir en fråga för riksdagen. Enligt initiativet borde bara professionella få hantera fyrverkeripjäser. Einola-Koponen tycker det är ett bra förslag.

- Jag ser den aviga sidan av raketskjutandet, och jag tycker det är helt onödigt. Vi kan oftast inte påverka att våra husdjur blir sjuka och därför lider. Men lidandet vid nyår kan vi hindra.

Läs mera: Fyrverkerier blir fråga för riksdagen - medborgarinitiativet om förbud stöds av över 50 000 personer Medborgarinitiativet om förbud mot fyrverkerier för vanliga konsumenter har samlat över 50 000 namn. Det betyder att förslaget går till behandling i riksdagen.