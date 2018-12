Vad minns du av år 2018 – testa i vårt stora nyhetsquiz

Nyhetsskolan publicerar ett Nyhetsquiz per vecka under skolåret. Med uppehåll under skolornas påsklov, sommarlov, höstlov och jullov.

Quizen riktar sig till alla, unga som gamla, som följer med nyheterna via Svenska Yle, dagligen, varje vecka eller bara ibland. Här har vi klippt en fråga från vart och ett av årets nyhetsquiz, för att utmana dig i att komma ihåg hela år 2018.

Lycka till med quizet, och i januari kan du hålla ögonen uppe efter Nyhetsquizet varje vecka!

1. På torsdag kommer de två pandor, som Finland har fått hyra av Kina, äntligen till landet. Men varför hyr Kina ut pandor till olika länder?(vecka 3) För att pandorna så småningom ska leva vilt i hela världen Som tack för att Finland är en pålitlig partner För att Kina inte kan ta hand om alla sina pandor själv 2. Den här veckan uppmättes ett köldrekord i Muonio. Det var till och med -34,6 grader kallt! Var ligger Muonio? Välj rätt karta.(vecka 4) A B C 3. En omfattande strejk kom att påverka samhället på många sätt. Bland annat stannade kollektivtrafiken, affärerna tömdes delvis på färskvaror och många byggarbeten stod stilla. Vad berodde strejken på? (vecka 5) Man strejkar för högre löner inom många branscher samtidigt Man protesterar mot den nya aktiveringsmodellen för arbetslösa Man protesterar mot dåliga och bullriga arbetsmiljöer 4. Den här veckan har vi firat samernas nationaldag, men vilken dag fanns dagen första gången i almanackan?(vecka 6) 6 februari 1994 6 februari 2004 6 februari 2014 5. Vinter-OS pågår som bäst i Sydkorea i Pyeongchang. I vilka idrottsgrenar fick Finland sina första två medaljer?(vecka 7) Skiathlon och nordisk kombination Skidskytte och slope style Skiathlon och slope style 6. För en dryg vecka sedan sköts 17 människor ihjäl i en skola i Florida i USA. President Donald Trump har föreslagit striktare bakgrundskontroller för dem som vill skaffa sig vapen. Trump lade också fram ett annat förslag som inte fick ett så bra mottagande. Vilket förslag var det?(vecka 8) Att varje skola ska ha beväpnade vakter Att alla skolelever som fyllt 10 år ska lära sig använda ett handeldvapen Att lärare borde bära vapen 7. Finlands riksdag godkände på onsdag en ny lag som handlar om barn och föräldrar. Vad går lagen ut på?(vecka 9) Att två kvinnor som är ett par kan bli mammor tillsammans Att två män som är ett par kan blir föräldrar tillsammans Att ett par där den ena eller båda parterna har en funktionsnedsättning kan få barn tillsammans 8. Gary Oldman fick en Oscar för bästa manliga huvudroll för sin rollprestation i filmen The darkest hour. Vem spelar Oldman i den filmen?(vecka 10) Winston Churchill Arthur Chamberlain Anthony Eden 9. Fysikern och författaren Stephen Hawking dog på onsdagen men på vems födelsedag dog han? Och på vems dödsdag föddes han?(vecka 11) Han föddes på Albert Einsteins födelsedag och dog på Leonardo da Vincins födelsedag Han föddes på Galileo Galileis dödsdag och dog på Albert Einsteins födelsedag Han föddes på Rudolf Clausius födelsedag och dog på Albert Einsteins födelsedag 10. En stor rörelse har uppstått på internet i veckan nämligen #deleteFacebook – varför uppmanas folk lämna Facebook? (vecka 12) På grund av att Facebook påverkat det amerikanska presidentvalet 2016 till Trumps fördel På grund av att Facebook låtit ett företag samla personuppgifter som sedan använts för att påverka politiska val På grund av att Facebook samlat personuppgifter via personlighetstest som de sedan sålt till Donald Trumps kampanjchef 11. Nordkoreas ledare Kim Jong-Un har gjort sitt första utlandsbesök till Kina. Vad reste han med?(vecka 13) Sin extrarymliga pansarvagn Sitt specialutrustade tåg Sitt jaktflygplan i Nordkoreas färger 12. Handelskriget mellan USA och Kina trappas upp. Vilken produkt anses vara ett effektivt vapen i konflikten för Kinas del? (vecka 14) Ris Soja Tofu 13. Viking Line inför ny miljövänlig energianvändning på M/S Viking Grace. Vilken sorts energi handlar det om?(vecka 15) Viking Grace blir det första passagerarfartyget i världen som börjar utnyttja vindkraft med hjälp av ett mekaniskt rotorsegel Viking Grace blir det första passagerarfartyget där man aktivt börjar återanvända avfallet som uppstår ombord som en energikälla Man kommer att bygga solpaneler på Viking Grace tak och delar av däcken som man räknar med att kommer att täcka cirka 30 procent av fartygets energibehov 14. Kuba ska få en ny president som heter Miguel Diaz-Canel. Den nuvarande presidenten Raul Castro, 86 år, har varit president sedan 2011. Hur länge har familjen Castro styrt Kuba? (vecka 16) Snart 50 år Snart 60 år Snart 70 år 15. Domen mot ubåtsbyggaren Peter Madsen lästet upp i Köpenhamns tingsrätt på onsdag. Madsen misstänks för att brutalt ha mördat journalisten Kim Wall på hösten 2017. Vad blev domen för Madsen?(vecka 17) Villkorligt fängelse på 10 år Han friades från mordanklagelserna men tvingades till sluten psykiatrisk vård för åtminstone 6 månader Livstids fängelse 16. Vilken legendarisk grupp meddelade för en vecka sedan att de gör musik igen för första gången på tiotals år?(vecka 18) Jackson Five Abba Journey 17. Den här veckan började muslimernas heliga månad Ramadan. Då är det meningen att vuxna muslimer fastar från soluppgång till solnedgång. Hur många muslimer bor det i Finland?(vecka 20) 16.500 33.000 66.500 18. Sveriges riksdag godkände en ny samtyckeslag på onsdagen. Men vad handlar det om?(vecka 21) Det blir förbjudet att ha sex med någon som inte gett sitt samtycke Alla på ett möte måste enas, och tycka samma sak i slutet av mötet Man behöver inte få någons direkta samtycke för att ha sex med den 19. Tove Jansson skulle ha fyllt 104 år förra veckan och samma dag var det stort hallå kring en unik muminmugg som fanns till salu bara den dagen. Men vad hade egentligen mångsysslaren Tove Jansson utbildat sig till?(vecka 32) Författare Skulptör Målare 20. Ny studie om salt visar att de flesta kan konsumera måttfulla mängder med ro. Vilken är den rekommenderade måttliga mängden per dag?(vecka 33) 5,5 gram 12,5 gram 15,5 gram 21. Frankrikes president Emmanuel Macron har besökt Finland i veckan. Vilket parti hör han till?(vecka 35) La Republique En Marche! Parti Socialiste En Marche! La France Insoumise 22.Sommaren 2018 var den varmaste någonsin, berättar meteorologiska institutet. Det var 0,3 grader varmare än under den hittills varmaste sommaren. Vilket år var det?(vecka 36) 1937 1987 2007 23.EU-kommissionen föreslår att EU-länderna inte längre ska byta mellan sommartid och vintertid från och med april nästa år. Vi bytte till vintertid den 28.10. Vad hände det då?(vecka 37) Alla EU-länder flyttade klockorna en timme bakåt Bara de nordiska länderna, med de mörkaste vintrarna, flyttade klockorna en timme bakåt Alla EU-länder flyttade klockorna en timme framåt 24. Fredag 21.9 ordnade riksdagen en misstroendeomröstning mot utrikesminister Timo Soini (Blå). Varför är många andra partier upprörda över utrikesministerns åsikter?(vecka 38) Timo Soini tycker att kvinnor inte ska få rösta Timo Soini är emot kvinnliga präster Timo Soini är abortmotståndare 25. En av USA:s tidigare presidenter uppträdde i Helsingfors på torsdagen den 27.9. Vem var det?(vecka 39) Bill Clinton George W Bush Barack Obama 26. Nobelpriset i litteratur delas vanligen ut i början av oktober. Vem fick priset i år?(vecka 40) Elena Ferrante Karl-Ove Knausgård Ingen 27. Den 10.10 firar vi vår nationalförfattare Aleksis Kivi. Vad var hans riktiga namn?(vecka 41) Alex Sten Alexis Stenvall Alex Stone 28. Årets Lucia är Elin Qvist. När kröntes Finlands Lucia för första gången?(vecka 43) 1918 1936 1950 29. Om man betalar för saker eller tjänster med kontaktlös betalning är gränsen i dag 25 euro. Från och med april justeras gränsen. Vad blir den då? (vecka 44) 20 euro 50 euro 100 euro 30. Det var mellanårsval i USA under vecka 45 och demokraterna klarade sig ganska bra, var fick de majoritet?(vecka 31) Senaten Representanthuset Både senaten och representanthuset 31. Angry Birds tidigare vd Peter Vesterbacka vill bygga Tallinntunneln för privata pengar. Tunneln till Tallinn beräknas bli över 80 kilometer lång, vilket skulle göra tunneln till världens längsta tunnel. Vilken tunnel är i dag världens längsta?(vecka 46) Seikantunneln som går mellan Japans största öar Honsu och Hokkaido Tokyo Bay Aqua-line som är en bro- och tunnelkombination över Tokyobukten i Japan mellan städerna Kawasaki och Kisaraz Eurotunneln som går mellan Storbritannien och Frankrike i den Engelska kanalen 32. Yle har rapporterat att fenomenet sockerdejtning blivit allt vanligare i Finland. Vad innebär det?(vecka 47) Att man dejtar flera på Tinder samtidigt Att godisaffärer ordnar speeddejtning Att en äldre man/kvinna betalar för umgänge med och tjänster av en yngre kvinna/man 33. Ny finländsk forskning visar att bastubad har hälsoeffekter. Hurdana?(vecka 48) Bastubad ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Bastubad gör att man åldras i förtid. Bastubad minskar risken för plötslig hjärtdöd. 34. I framtiden kan det bli svårare att få en inhemsk julskinka till julbordet. Varför?(vecka 49) Folk blir allt mer klimatmedvetna och äter vegetariskt på julen Allt fler svinuppfödare tvingas lägga ner pga ekonomiska problem Djurrättsaktivister för kampanj för en skinkfri jul 35. Effekterna av den nya alkohollagen som trädde i kraft vid årsskiftet märks också kring jul. Hur?(vecka 50) Barerna får hålla öppet längre på juldagen. Alko får hålla öppet på julafton. Alko får hålla öppet dagen före julafton, trots att det är en söndag. 36. Skatteförvaltningen har väckt uppmärksamhet med ett meddelande som fått folk att reagera med ”har inte Skatteförvaltningen viktigare saker för sig”. Vad säger Skatteförvaltningen i meddelandet på sin webbplats? (vecka 51) Skatteförvaltningen påminner redan nu ungdomar om att skaffa skattekort inför nästa sommars sommarjobb. Skatteförvaltningen påminner om att också jultomten måste betala skatt. Skatteförvaltningen påminner folk om att skaffa nästa års skattekort i tid före julfirandet.