JVM: Juniorkronorna lyckades inte säkra gruppsegern – USA hämtade upp fyramålsunderläge på slutet

Erfarna Lites kommenterar spelarinsatser för första gången.

Jamie Benn och Tyler Seguin är ishockeyklubben Dallas Stars stora affischnamn men profilerna har inte fått till det under hösten. Det får klubbens vd Jim Lites att ryta till. Under sin snart 30 år långa karriär har han inte har kommenterat enskilda spelares insatser men nu kan han inte längre tiga. Du kan bli framgångsrik i NHL bara du skiter i om du blir bjuden till spelardöttrarnas bröllop, säger han till The Athletic.