Jag inser snabbt att kryssarna är relativt gamla och alla väldigt dedikerade. Det syns få 20-30-åringar ombord. Medelåldern måste vara kring 50 tippar jag.

Det finns åtminstone två Paul Stanley-dubbelgångare som jag misstänker plastikopererat sig för att likna sin idol.





Vi bildar ett finskt team och anmäler oss till frågesporten. Frågorna är svåra eller galet svåra. Obskyra albumspår spelas upp baklänges.

Frågesportsteamet var glatt före tävlingen. Frågesportsteam på Kiss Kruise VIII 2018. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

I vilken låt sjunger Kiss “With a flower in her teeth, she drained the last drop”? Vinnarlaget får 17 av 18 rätt. Jag går gråtande tillbaka till poolen.

Obekvämt många av fansen applåderar när Uncle Gene talar strunt

Både Ace och Bruce spelar på pooldäcket inför en hänförd publik och de bjuder på idel överraskningar. Ju obskyrare desto bättre!

Save your love, Turn on the night, Strange ways, Uh! All night… Främlingar kramar varandra, det är så fint.

Men allt är inte bra

Gene Simmons har på torsdagen en ”motivational talk” på däcket. I en nötskal talar han om hur lyckliga alla fattiga människor borde vara för att rika människor erbjuder dem så många arbetstillfällen.

Är man fattig, sjuk, lam och lytt ska man ta sig i kragen och jobba fyra jobb så blir man rik till sist. Intresseklubben antecknar.