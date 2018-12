Lyxig tandborste motade inte masken – européerna höll på att tappa tänderna innan de grabbade tag i skaftet av plast

Tandborsten var länge en lyxprodukt. Tandborsten i den mening vi uppfattar den i dag, med en borst som sitter vinkelrätt mot ett rakt skaft, uppfanns i Kina alldeles i slutet av 1400-talet.

Denna första kinesiska version var tillverkad av svinborst med handtag av ben eller bambu.

Kineserna var överlag skickliga när det gäller tänder. De tillverkade tidigt speciella tandpetare och var sannolikt först i världen med att utöva mer avancerad oralkirurgi.

Över tusen år innan tandläkare i Europa började använda silveramalgam hade kineserna använt liknande material för att laga hål i tänderna.

De äldsta arkeologiska fynden med koppling till tandvård kommer dock från Indien och har 9000 år på nacken. Där kunde man uppenbarligen borra tänder med ett slags primitiva handdrivna borrar redan då.

I olika kulturer har man använt olika metoder och material för att rengöra tänder. Man har exempelvis tuggat på kvistar av trä eller olika läkeväxter.

Förutom trä kunde primitiva tandborstar bestå av fågelfjädrar, benbitar eller taggar av djur. Vidare rengjordes tänder genom att gnida dem mot tygbitar.

Forna tiders tandborstar av trä bestod helt enkelt av små grenar vars ena ända man tuggade upp så den blev fransig. Denna tuggpinne eller kvistborste gnuggade man mot tänderna för att skrapa bort eventuella partiklar.

Babylonierna och egyptierna rengjorde tänderna genom att gnida dem mot träbitar eller tuggpinnar redan omkring 3500 f.Kr.

Även i den sumeriska kulturen var man tidigt ute då det gäller tandskötsel. Där förekom tandpetare på 3000-talet f.Kr.

I Indien har man borstat tänder med kvistar av mangoträd och neemträd sedan åtminstone 500-talet f.Kr. I Kina användes kvistborstar kring 200 f.Kr.

I Rom rekommenderade Plinius kvistborstar cirka år 70.

I Norden skötte man tandhälsan genom att tugga kåda. I till exempel Sverige har man hittat tuggade kådbitar från stenåldern, från cirka 7000 f.Kr. Kåda tuggas fortfarande.