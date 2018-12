Rysk dominans i herrtävlingen i Tour de Ski – finländarna långa vägar från täten: ”Det blir inte bättre av att spekulera”

Tre ryssar i topp fem – inklusive två på pallen. Sergej Ustiugov klev högst upp efter en stabil insats på 15 kilometer fritt i Toblach på söndagen. För finländarna gick det betydligt mycket sämre. Dåligt, summerar Matti Heikkinen.

Ryssland, Norge, Ryssland, Ryssland, Norge.

Det blev väntat nog en rysk-norsk uppgörelse om segern då den första längre distansen avgjordes i Tour de Ski på söndagen. Dagens lopp på 15 kilometer fritt gick med relativt klar marginal till Sergej Ustiugov, som var snabbast närmast före Simen Hegstad Krüger och landsmannen Alexander Bolsjunov.

Finländarna då? Långa vägar efter täten.

Ristomatti Hakola var bästa finländare i farten på söndagen med sin 47:e plats. Hakola var 1.47,2 minuter långsammare än Ustiugov.

Hakola hade redan på lördagen berättat att målet för dagens lopp inte var att skörda framgång.

– Utan att träna på att åka fri stil. Tränar man inte så kan man inte bli bättre, preciserar han för Yle efter söndagens tävling.

Ristomatti Hakola. Ristomatti Hakola. Bild: imago/Sammy Minkoff/ All Over Press

Men den slappa känslan i kroppen hade åtminstone försvunnit. Men det kändes fortfarande, som Hakola själv beskrev det, som ”att ta mopeden till motorvägen”.

– Svårt att säga vad det beror på. Åkningen kändes bättre än den gjorde i Davos, men inte räcker det någon vart. Vi jobbar vidare så småningom, säger han.

"Krävs åtgärder"

Matti Heikkinen hade inför dagens lopp titulerats som en eventuell svart häst, men allt gick snett från start. Heikkinen kom i mål över två minuter långsammare än Ustiugov och slutade 63:a.

Den blygsamma insatsen går inte att bortförklara, säger han.

– Det var en dålig åkning. Jag kom ingen vart. Kroppen höll inte hela vägen. Det är väl formen som inte är sådan som den ska vara. Det blir inte bättre av att spekulera. Det krävs åtgärder, säger Heikkinen.

Härnäst väntar en vilodag för Tour de Ski-åkarna, men på tisdag står nästa sprintetapp i tur. Tisdagens sprint skidas med klassiskt teknik och går av stapeln i schweiziska Val Müstair.

Resultat, 15 km fri stil Tour de Ski (2/7):

1. Sergej Ustiugov RUS 30.34,1

2. Simen Hegstad Krüger NOR +12,2

3. Alexander Bolsjunov RUS +21,9

4. Andrej Melnitjenko RUS +27,4

5. Didrik Tönseth NOR +28,0

6. Clement Parisse FRA +30,1

7. Denis Spitsov RUS +33,7

8. Calle Halfvarsson SWE +43,0

9. Florian Notz GER +44,9

10. Martin Johnsrud Sundby NOR +45,2

--

47. Ristomatti Hakola FIN +1.47,2

63. Matti Heikkinen FIN +2.11,5

86. Lauri Vuorinen FIN +3.31,7