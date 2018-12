Är matchningen problemet bakom Eeli Tolvanens måltorka? "Kan inte vara för mycket begärt att få en första powerplayfemma samlad som vet vad de skall göra"

Finlands juniorlejon har vunnit de sju senaste perioderna vid JVM i Kanada, men var turneringen landar är ännu höljt i dunkel. I Yle Sportens podd gick Christoffer Herberts hårt åt Finlands spel i numerärt överläge så här långt i turneringen. Har Finlands första femma övat powerplay över huvud taget, frågar han sig?

Finlands juniorlandslag har spelat tre av fyra gruppspelsmatcher och redan säkrat sitt avancemang till kvartsfinal.

Christoffer Herberts refererar Finlands matcher vid JVM och är inte helt säker på var Finland står ännu.

Han gästade Yle Sportens podd på nyårsafton.

– Juryn är fortfarande ute. Sverige-matchen var otroligt oroande, för det var exakt samma tecken i luften som under de två senaste åren i Nordamerika. Det har för Finlands del då handlat om ett lag med jättemycket potential som inte fått ut sitt kunnande, säger Herberts och får medhåll av Antti Koivukangas.

– Finland har fått en hel del bjudningar i båda matcherna där man gjort fem mål, även om det pratas en hel del om ineffektiviteten. När Finland får läge att hugga går det undan, till exempel reduceringen mot Sverige i 1–2-förlusten var något jag gärna ser mer av. Ändå gör de andra lagen sina mål med betydligt färre skott just nu i VM. Finland skjuter 122 skott för 11 mål och har Eeli Tolvanen på noll mål efter nio perioder.