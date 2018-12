Det stora genombrottet låter vänta på sig – Lauri Markkanen måste bli bättre

Den pågående säsongen trodde många att skulle bli Lauri Markkanens stora genombrott. Armbågsskadan är orsaken till att genombrottet låter vänta på sig, säger många. Jag håller inte med!

Lauri hade under sommaren jobbat hårt med styrketräning för att bli en komplettare spelare. Den första NBA-säsongen hade visat att det var för lätt att knuffa bort ”lättviktaren” Markkanen under korgen.

I mina ögon är det inte vikten eller styrkan som är problemet utan tekniken. Markkanen spelade inte som ung nära korgen – varför måste han nu göra det.

Eftersom Lauri redan har etablerat sig som en av ligans bästa trepoängsskyttar efter att ha prickat nästan 40 procent bakom bågen gör motståndarna allt i sin makt för att stoppa hans skott.

Det betyder att när Chicago genom att sätta ”screens” försöker fria Markkanen så byter de inblandade försvararna försvarsuppgifter. Det i sin tur betyder att Markkanen plötsligt försvaras av en liten spelare.

Bild: EPA / All Over Press

Markkanen måste hitta tid att träna. Lauri Markkanen dunkar. Bild: EPA / All Over Press

Som mot Toronto i årets sista match där Pascal Siakams, (206 cm) uppgift var att skugga Lauri. När Markkanen satte ett screen mot Fred VanVleet (183cm) borde han slinka in under korgen och äta upp Van Vleet levande.

Det var inte förrän Markkanen kom till Mäkelänrinne idrottsgymnasium som han av Hanno Möttölä lärde sig grunderna till att spela med ryggen mot korgen.

I NBA hittar vi de bästa atleterna i basketsporten. Därför är utmaningarna alltid av högsta möjliga nivå.

Markkanen skjuter ofta och gärna från distans vilket betyder att försvaret rusar fram för att stoppa hans skott.

Det sägs att du måste skjuta för att kunna ta dig förbi din motståndare och att du måste kunna ta dig förbi motståndaren för att kunna skjuta.

I Lauris fall är problemet att han skjuter från en oerhört tillbakalutad ställning. Lutningen gör att hans skott är mycket svårt att blockera, i synnerhet som han är 213 cm lång.

Problemet är att från den ställningen snabbt kunna ta sig förbi försvararen. Där har Lauri en utmaning till.

Starkare mag- och ryggmuskler, mera explosivitet behövs och dessutom anser jag att han borde skjuta från en lite rakare ställning.

Lauri tar en hel del returer och har i brist på skottchanser fokuserat lite extra på dem. Han bör absolut bli bättre också i den kategorin, speciellt med tanke på hur det fungerar i NBA.

I praktiken tar Markkanen verkligen få returer som han måste fajtas för. Detsamma gäller för alla i NBA eftersom ingen i grundserien kämpar för de offensiva returerna.