Se upp för vältande tårtor och använd skyddsglasögon - så handskas du säkert med fyrverkeripjäser

Iaktta begränsningarna för fyrverkeritider. Vid årsskiftet får fyrverkeripjäser avfyras från klockan 18:00 på nyårsafton till klockan 02:00 på nyårsdagen.

Låt bli alkoholen. Avstå från förfriskningar tills den sista pjäsen åkt iväg.

Välj platsen med omsorg. Tänk på att fyrverkerier inte får orsaka fara för människor, byggnader, fordon eller annan egendom. De får heller inte orsaka onödigt besvär till exempel för ljudkänsliga personer eller för hus- eller sällskapsdjur.

What goes up must come down. Kom ihåg att raketer och deras styrkäppar faller ned igen efter att pjäsen avfyrats. Undvik därför att anordna fyrverkerier mitt i bostadsområden - föredra hellre öppna platser där pjäserna kan avfyras tryggt - platser som åkrar, planer, tomma parkeringsområden eller vattenområden.

Läs och följ bruksanvisningarna.

Styr raketerna i trygg riktning innan du tänder på. Lägg märke till hur pjäsen ska tändas på rätt sätt. Avlägsna dig från pjäsen så att du befinner dig på tryggt avstånd, enligt vad som sägs i bruksanvisningen.

Använd skyddsglasögon. Det är obligatoriskt att använda skyddsglasögon när du tänder pjäsen.

Du får aldrig...

Tända pjäser inomhus om de är avsedda för utomhusbruk.

Skjuta raketer från en bostadsbalkong.

Tända pjäser i din hand.

Luta dig över en fyrverkeripjäs när du tänder den.

Rikta pjäsen eller kasta en tänd pjäs mot människor, byggnader, annan egendom eller brännbara ämnen.

Använda smällare.

Modifiera eller kombinera de produkter du köpt.

Ens överväga användningen av andra produkter än de som säljs i affärer. De allvarligaste olyckorna förorsakas uttryckligen av självgjorda pjäser!

Överlåta pjäser till minderåriga eller berusade.

Tänk på miljön. Glöm inte att städa upp efter dig - gör det senast följande dag.

Källa: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)