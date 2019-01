Analys: Kim Jong-Un hotar med kursändring utan sanktionslättnader - emotsett nyårstal handlade ändå mest om Nordkoreas ekonomi

Nordkoreas ledare Kim Jong-Un hotar med en kursändring om omvärlden inte erbjuder sanktionslättnader i utbyte mot de förtroendeskapande åtgärder som han redan säger sig ha vidtagit.

Kim ägnade största delen av sitt emotsedda nyårstal åt sitt utarmade lands ekonomi, men han talade också hotfullt om den pågående förhandlingsprocessen med USA.

- Om USA inte infriar sina löften och sanktionerna förblir oförändrade, så är det möjligt att vi söker en ny väg för att försvara landets suveränitet sade Kim.

Han gav sitt tal från en djup fåtölj i ett rum fullt med böcker som såg ut att vara hans personliga bibliotek.

Kim sade sig vara villig att när som helst träffa president Donald Trump "för att få till stånd resultat som kan välkomnas av det internationella samfundet."

Nordkorea har länge krävt sanktionslättnader som det väntar sig att få, eftersom landet inte har utfört några nya kärnvapenprov eller missiltest på över ett år.

Kim Jong-Un startade försoningsprocessen med Sydkorea och USA i sitt förra nyårstal för exakt ett år sedan.

Han förkunnade då att Nordkorea har fungerande kärnvapen och kärnstridsspetsar som kan användas i alla slag av missiler.

- Därför är det dags att koncentrera sig på att förbättra landets ekonomi, konstaterade Kim för ett år sedan, samtidigt som han meddelade att Nordkorea var villigt att delta i vinter-OS i Sydkorea.

Det överraskande tövädret började under OS i Pyeongchang och sedan dess har Kim haft tre toppmöten med Sydkoreas president Moon Jae In och ett toppmöte med Donald Trump i somras.

Även om personkemin mellan Kim och två ledarna verkar fungera, så har de ändå nått mycket små konkreta resultat vad gäller nedrustning.

Kims tal visar hur frustrerad han är över bristen på framsteg med USA, säger Sydkoreas förre återföreningsminister Kim Hyun-Seok.

- Han ställs inför den brådskande utmaningen att snabbt förbättra sin "socialistiska ekonomi", men det lyckas inte utan sanktionslättnader.

Kim har hela tiden lovat full kärnvapennedrustning på den koreanska halvön, men löftet har olika innebörd beroende på vem som lyssnar.

För USA och Trump innebär löftet att Nordkorea gör sig av med alla sina kärnvapen och missilprogram och att Nordkorea kan vänta sig sanktionslättnader först efter sin fullständiga kapitulation.

Nordkorea ser det på ett helt annat sätt; Nordkorea och USA bör nedrusta samtidigt, steg för steg medan FN bör besluta om sanktionslättnader gradvis.

- Vi har deklarerat att vi inte längre tillverkar, testar använder eller sprider vår kärnvapenarsenal och vi väntar oss att USA vidtar motsvarande åtgärder, sade Kim i sitt nyårstal.

Kim Jong-Un och Moon Jae-In som träffades tre gånger under fjolåret, verkar ha snabbt ha skapat ett förtroligt förhållande Kim Jong-un och Moon Jae-in går i en korridor. Bild: EPA/PYONGYANG PRESS CORPS

Sydkoreas president Moon Jae-In tolkar dessa löften i princip på samma sätt som USA, men i praktiken är alla konkreta förtroendskapande åtgärder välkomna för Moon, oavsett hur stora eller små de är.

Man såg därför under fjolåret en lång, rad konkreta avtal mellan Nord- och Sydkorea som bland annat gällde ekonomiskt samarbete, familjeåterföreningar och förtroendeskapande åtgärder vid den spända gränsen mellan länderna.

Alla tecken tyder på att Kim kommer att besöka Sydkoreas huvudstad Seoul i år och att han kommer att ha ett andra toppmöte med Trump.

De små försiktiga framstegen med Sydkorea kommer sannolikt att fortsätta så länge som den liberale Moon är president.