Skrattyoga, tantraworkshops, sång och vegansk mat: Natural High Healing Festival erbjuder sina besökare upplevelser i välmåendets tecken – helt utan rusmedel. "Att återvända hem med huvudvärk är so last season", säger festivalens ledare Henna Länsipää. Den digitala eran verkar inte ha minskat människors behov av att träffas fysiskt. Men kommer man i framtiden att dricka örtte istället för öl på festivalerna?

Grafik: rand med blåa fjädrar till höger

– Om du känner sorg – acceptera det. Hat? Acceptera det. Känner du dig frustrerad eller slö? Acceptera det.

Den skalliga läraren som leder yogatimmen står på scenen mitt inne i tältet och brister ut i ett strålande leende.

Det är dags för de avslutande stretcharna. Bland tiotals andra människor klädda i yogatrikåer sträcker jag mig mot mina tår. Min stela kropp kröker sig. Jag tränar mitt ego, vilket också är avsikten.

– Släpp allt onödigt. Att andas in och ut är att släppa loss.

Lärarens bruna ögon skiner.

– Tänk på stunden när vi lämnar livet i denna kropp. Tänk på din sista utandning i det här livet.

En vindpust får tältduken att fladdra till; genom tältöppningen ser jag gräsfält. Ett färgglatt hav av tält avslöjar lite mer om var vi befinner oss, vilket kanske inte skulle vara uppenbart om man bara lyssnar på läraren.

Värikkäitä kupolitelttoja nurmikentällä Natural High Healing festivaalilla. Bild: Yle / John Stark

Dammet yr på sandvägen som leder till festivalområdet. Den rekordtorra försommaren har gjort sitt.

Den kruttorra skogen får festivalområdet att framstå som en formidabel oas. Här på markerna till godset Narvilinna utlovar arrangörerna en fyra dagars fest i kreativitetens, frihetens och kärlekens tecken.

Natural High Healing Festival – vi förkortar det till Natural High – är Finlands största festival som fokuserar på välmående. Sommaren 2018 ordnas festivalen för sjätte gången. Ända sedan 2015 har Natural High ägt rum här på landsbygden utanför Nystad.

Här går festivaldeltagaren inte på konserter av artister som toppar Spotifylistorna. Istället utövar man yoga, man dansar, mediterar, eller deltar i olika workshoppar.

Det är en lördag i juli. Festivalens tredje dag har kört igång redan klockan sju på morgonen. Så här mitt på dagen pågår det program simultant i åtta byggnader eller tält.

Jag deltar i Yogafunc som går av stapeln vid huvudscenen Magical Main Stage – yoga ackompanjerad av livemusik. Utanför pågår en annan yogatimme: Yoga Trance Dance.

Workshopparnas rubriker är på engelska: Empowered Partnership. Opening the Womb – energy, ecstasy (for women). Brothers! Warriors! (for men). Match Made in Natural High! Dating event for all sexes and genders. På menyn finns också en föreläsning om örter och eteriska oljor samt mantrasång.

Sydämen muotoisia kylttejä, tekstit Natural High Healing Festival Bild: Yle / John Stark

Första gången jag var här, slog det mig: "Wow, tänk att det här existerar!" " ― Helena von Schoulz

De här orden har lockat oss hit till Natural High:

Den här fantastiska festivalen handlar om kreativitet, frihet, vad det betyder att vara människa, kärlek, och mycket mera..

Jag är på plats i egenskap av redaktör för Yles kulturreseprogram, där resmålen väljs utgående ifrån tips som publiken skickat in.

Tipset fortsätter så här:

Här kan din själ dansa fritt med andra själar och varje år har jag lämnat festivalen med ett brus av livslust som fyllt varenda cell i min kropp. Naturligt hög på livet.

Brus av livslust? Naturligt hög på livet? Självklart blev vi intresserade. Och här är vi nu – ett sjupersoners team som ska ta reda på mera om ett evenemang som ingen av oss hört talas om.

Den största delen av tiden rör jag mig omkring på området tillsammans med teamet. (Vi kommer alltid på förhand överens om vad vi ska filma. Till slutna workshoppar går vi inte alls med kameran.) Men jag väljer att inte bära mediapasset runt halsen. Jag vill smälta in i mängden.