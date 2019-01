Pärmäkoski var chanslös i kvartsfinalen – konkurrenterna roffar åt sig värdefulla bonussekunder

Den tredje etappen i Tour de Ski är i full gång, det handlar om sprinter i schweiziska Val Müstair. Krista Pärmäkoski kom trea i sin kvartsfinal men hennes tid räckte inte till för avancemang.

Pärmäkoski var nästan tre sekunder efter Ingvild Flugstad Östberg (tvåa i kvalet) som tog hem heatet. Amerikanska Sophie Caldwell (fyra i kvalet) tog andraplatsen, och den andra direkta biljetten till semifinal. Dessutom föll hemmahoppet Nadine Fähndrich (trea i kvalet) och kunde inte utmana resten av åkarna efter det.

– Gjorde Krista Pärmäkoski ett taktiskt dumt val då hon valde det första heatet med tuffa konkurrenter? frågade sig Yle Sportens referent Chriso Vuojärvi i direktsändningen.

– Det blir inte många bonussekunder för Pärmäkoski i dag, maximalt 10, konstaterade Vuojärvi och tillade att de största konkurrenterna kommer att få långt över 30 bonussekunder.

Pärmäkoski kommer att tappa mycket terräng i sammandraget. Se live-resultat här.

Också Ristomatti Hakola och Lauri Vuorinen föll ut i kvartsfinal, se live-resultat här.

Föga överraskande vann sprintdrottningen Stina Nilsson kvalet över en sekund snabbare än Ingvild Flugstad Östberg. Krista Pärmäkoski var tionde snabbast och enda blåvita damåkare som tog sig till finalpasset i Val Müstair.

Krista Pärmäkoski var över fem sekunder långsammare än svenska Stina Nilsson, som vann den första sprinttävlingen i Tour de Ski och var snabbast också i dagens kval. Det räckte till för en tionde plats i kvalet.

Laura Mononen kom på 37:e plats men det räckte inte till för finalpasset som kör i gång klockan 13 finsk tid. Susanna Saapunki kom på 44:e plats och Anne Kyllönen på 61:a plats.

Natalia Neprjajeva som leder Tour de Ski kom tolva i sprintkvalet och är också med och kämpar om segern i eftermiddag.

De 30 bästa i kvalet tog sig vidare, se hela listan här.

Inte heller herrarna bjöd på större överraskningar då Johannes Hösflot Kläbo, som vann den inledande sprinttävlingen i Toblach, var snabbast i kvalet.