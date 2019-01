Tour de Ski rivstartar 2019 med sprinter – Pärmäkoski, Hakola och Vuorinen tog sig vidare

Föga överraskande vann sprintdrottningen Stina Nilsson kvalet över en sekund snabbare än Ingvild Flugstad Östberg. Krista Pärmäkoski var tionde snabbast och enda blåvita damåkare som tog sig till finalpasset i Val Müstair.

Krista Pärmäkoski var över fem sekunder långsammare än svenska Stina Nilsson, som vann den första sprinttävlingen i Tour de Ski och var snabbast också i dagens kval. Det räckte till för en tionde plats i kvalet.

Laura Mononen kom på 37:e plats men det räckte inte till för finalpasset som kör i gång klockan 13 finsk tid. Susanna Saapunki kom på 44:e plats och Anne Kyllönen på 61:a plats.

Natalia Neprjajeva som leder Tour de Ski kom tolva i sprintkvalet och är också med och kämpar om segern i eftermiddag.

De 30 bästa i kvalet tog sig vidare, se hela listan här.

Inte heller herrarna bjöd på större överraskningar då Johannes Hösflot Kläbo, som vann den inledande sprinttävlingen i Toblach, var snabbast i kvalet.