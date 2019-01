Tour de Ski välkomnar ett nytt år – sprintkungen och -drottningen består

Ur finländskt perspektiv kom 2019 inte i gång på bästa sätt i Tour de Ski då Krista Pärmäkoski föll ut före semifinalskedet i Val Müstair. Hon har 57 sekunder upp till toppen med fyra etapper kvar. Stina Nilsson var i en klass för sig i sprinten – igen.

– Ingen hotar Stina Nilsson, ingen hotar Stina Nilsson. Hon går från klarhet till klarhet, sade Yle Sportens referent Chriso Vuojärvi redan i semifinalskedet, när Nilsson dominerade igen.

Det var samma visa i finalen och Nilsson visade varför hon leder sprintvärldscupen med klar marginal.

– Hon är förkrossande överlägsen, konstaterade Vuojärvi när Nilsson kom i mål i finalen.

Kampen om andraplatsen var desto hårdare. Sophie Caldwell och Jessica Diggins tog hand om de två följande placeringarna, amerikanskorna kom i mål på exakt samma tid.

Tre norskor tog hand om de tre övriga placeringarna i finalen, däribland Ingvild Flugstad Östberg som var fyra och fick 46 bonussekunder.

Heidi Weng, som vann hela touren i fjol, hade otur i sitt kvartsfinalheat. Hon kolliderade med schweiziska Laurien van der Graaff och skadade tummen. Det är fortfarande oklart om hon kan fortsätta.

Pärmäkoski förväntade sig en jobbig dag och fick en sådan

Krista Pärmäkoski föll ut i kvartsfinalheatet och fick bara 10 bonussekunder så hon tappade en hel del terräng inte minst i förhållande till den andra förhandsfavoriten Östberg. Pärmäkoskis placering var 15:e.

– Inte kändes det piggt, det var hemskt. Det kändes som om jag inte hann återhämta mig från kvalet. Det var svårt, säger Pärmäkoski.

Laura Mononen kom på 37:e plats men det räckte inte till för finalpasset. Susanna Saapunki kom på 44:e plats och Anne Kyllönen på 61:a plats.

Jessica Diggins tog över ledningen totalt, 1,1 sekunder före Ingvild Flugstad Östberg. Pärmäkoski är sjua, 56,9 sekunder från Diggins.

I morgon står masstarter med klassisk teknik på programmet.

Resultat, sprint, fri stil, damer (etapp 3/7):

1. Stina Nilsson (SWE) 3.31,91

2. Sophie Caldwell (USA) + 2,27

3. Jessica Diggins (USA) + 2,27

4. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) +3,54

5. Maiken Caspersen Falla (NOR) +4,58

6. Lotta Udnes Weng (NOR) +20,73

15. Krista Pärmäkoski

37. Laura Mononen

44. Susanna Saapunki

61. Anne Kyllönen

Kläbo imponerade stort igen

Tre norrmänn figurerade i sprintfinalen med Johannes Hösflot Kläbo i spetsen, bokstavligen. Kläbo vann klart och tog hand om segern också i den andra sprinttävlingen i Tour de Ski.

Vem ska stoppa Kläbo? Johannes Hösflot Kläbo är överlägsen i sprint. Bild: Lehtikuva

Han har nu vunnit 10 av de 15 senaste sprinttävlingarna i världscupen och är den första herråkaren som vunnit bägge sprinttävlingarna i Tour de Ski.

Italienska Federico Pellegrino var tvåa och ryska Sergej Ustiugov, som vann 15 kilometer fritt på söndagen, var trea.

Kläbo tog över ledningen i sammandraget. Han är tolv sekunder före Ustiugov och 25 sekunder före ryska Alexander Bolsjunov.

Svårare för finländarna

Det goda först: Bägge finländarna som kom till start klarade kvalet. Men sedan tog det roliga slut. Ristomatti Hakola och Lauri Vuorinen kom bägge sist i sina respektive kvartsfinalheat och kom på 26:e och 27:e plats.

– Alltid måste man försöka prestera men det blev inte så bra som jag förväntade mig, säger Hakola, uppenbart besviken men samtidigt nöjd med att ha tagit sig vidare från kvalet.

Hakola har inte haft flyt på sistone. Ristomatti Hakola åker skidor. Bild: Lehtikuva

Höjden ska inte ha varit ett problem.

– Det är lika för alla, inte handlar det om det, säger Hakola.

Huruvida sprintspecialisten Hakola fortsätter i Tour de Ski eller inte klarnar först senare.

– Om jag står på startstrecket i morgon så fortsätter det.

Resultat, sprint, fri stil, herrar (etapp 3/7):

1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 3.03,78

2. Federico Pellegrino (ITA) + 2,35

3. Sergej Ustiugov (RUS) + 3,07

4. Richard Jouve (FRA) + 3,08

5. Emil Iversen (NOR) + 3,61

6. Sindre Björnestad Skar (NOR) + 43,00

26. Ristomatti Hakola

27. Lauri Vuorinen