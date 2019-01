Också barnäktenskap, alltså situationer när unga flickor gifts bort med en betydligt äldre man, är en stor hälsorisk på för flickor på många håll i världen.



En 40-årig afghansk man och hans 11-åriga brud. Bilden vann UNICEF:s Photo of the Year-tävling 2007 Ett fotografi på en 40-årig afghansk man och hans 11-åriga brud vann UNICEF:s Photo of the Year-tävling 2007. Bild: EPA/STEPHANIE PILICK