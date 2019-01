Morgonkollen: Vinterstormen härjar vilt, bönderna hoppas på en ljusare framtid, 40-tal döda i konflikt i Mali

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes:

År 2018 kännetecknades för böndernas del av torka och problem som torkan föranledde. Skörden blev under fjolåret mindre än vanligt och foderanskaffningen försvårades. Samtidigt sjönk lönsamheten och marknadspriserna för producenternas del reagerade inte på problemen. Nu hoppas hela branschen på bättre tur och prisutveckling.

Polisen tar i år i bruk en ny databas som ska underlätta utredningar om barnporr. Databasen förenar alla Finlands polisinrättningar, medan varje inrättning tidigare handskats skilt med sitt material.

I framtiden är det meningen att använda databasen i samband med internationella utredningar, uppger centralkriminalpolisen.

Utrikes:

I västafrikanska Mali har ett fyrtiotal civila dödats i en etnisk konflikt mellan boskapsuppfödare och jägare. Beväpnade män som var klädda som jägare från folkgruppen dogon angrep civila i en by på tisdagen.

Dödsoffren tillhörde fulanistammen och byhövdingen var bland de dödade, uppger lokal tv.

Det har länge rått en blodig konflikt mellan dogonfolket och fulanistammen, som anklagas för att ha band till terrorgruppen al-Qaida som är aktiv i området.

Malis regering har försökt avväpna bägge stammar, men det har inte lyckats och gårdagens attack gör det troligtvis ännu svårare.

Vädret:

Det kraftiga vinterovädret som nådde Finland på nyårsafton fortsätter härja och ställa till med förödelse i hela landet. Stormen har orsakat omfattande strömavbrott och omkring 60 000 hushåll rapporteras för tillfället vara utan el.

Det våldsamma vädret uppskattas också ha slagit flera rekord under natten. Vid mätstationen i Hammarland-Märket på Ålands hav uppmättes vindhastigheter på 32,4 meter per sekund och 40,2 meter per sekund i vindbyarna, uppger Meteorologiska institutet.

På många håll varnas det för dåligt eller uselt väglag och på sina håll har vägsträckor stängts av helt och hållet.

Polisen på Åland råder trafikanter att inte alls bege sig ut på vägarna utan att stanna hemma i stället. Enligt uppgifter är alla huvudvägar på Åland stängda.