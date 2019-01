Östberg tog ledningen på Touren – Pärmäkoski tröttade ut sig i kampen om bonussekunder

Krista Pärmäkoski fick se sig besegrad av Ingvild Flugstad Östberg och Natalia Nepriajeva i masstarten i Oberstdorf. Även Anastasija Sedova och Astrid Jacobsen slog finländskan i det för vallateamen utmanande snöfallet.

Pärmäkoski gick ut för att förbättra sin sjunde plats i sammandraget och knappa in på tätens försrpång, men planen lyckades inte.

Pärmäkoski inledde starkt men tröttade ut sig under den första hälften av loppet. Hon jagade bonussekunder under det andra varvet på 2,5 kilometer och kom in på andra plats i den striden som vanns av norskan Östberg.

Östberg vann hela loppet efter en ursinnig spurtsrid mot ryskan Nepriajeva. Den duon ligger även i täten i Tour de Ski-sammandraget.

Pärmäkoskis åkning såg aningen kämpig ut under de två sista varven och finländskan klarade inte av att hålla samma takt med toppdamerna. Marginalen till täten blev slutligen 15,9 sekunder.

Pärmäkoski slutade femma och ligger även på femte plats i sammandraget.

Jessica Diggins som ledde Tour de Ski inför masstarten hade stora problem med sina skidor från start och kämpade sig i mål på elfte plats. Amerikanskan förlorade med 58,4 sekunder mot Östberg.

I sammandraget ligger Diggins på fjärde plats precis före Pärmäkoski. De två kommer att starta ut nästan samtidigt i torsdagens jaktstart i Oberstdorf som avgörs med fri skidteknik.

Masstart 10 km, klassisk teknik

1. Ingvild Flugstad Östberg NOR 32.08,9

2. Natalia Nepriajeva RUS +0,1

3. Anastasija Sedova RUS +5,3

4. Astrid Jacobsen NOR +12,9

5. Krista Pärmäkoski FIN +15,9

6. Julia Belorukova RUS +16,2

7. Theresa Stadlober AUT +20,6

8. Heidi Weng NOR +23,6

9. Katharina Hennig GER +56,5

10. Stina Nilsson SWE +56,6

11. Jessica Diggins USA +58,4

-----

21. Anne Kyllönen FIN +1.40,9

24. Laura Mononen FIN +1.45,8

Susanna Saapunki avbröt

Tour de Ski 4/7

1. Ingvild Flugstad Östberg NOR 1.00.05,6

2. Natalia Nepriajeva RUS +24,1

3. Julia Belorukova RUS +1.10,9

4. Jessica Diggins USA +1.26,3

5. Krista Pärmäkoski FIN +1.29,7

6. Anastasia Sedova RUS +1.47,2

7. Astrid Jacobsen NOR +2.05,1

8. Stina Nilsson SWE +2.17,5

9. Heidi Weng NOR +2.24,4

10. Sadie Bjornsen USA +2.53,7

-----

31. Laura Mononen FIN +5.44,4

39. Anne Kyllönen FIN +6.33,1