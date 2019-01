Toppåkarna kämpade om bonussekunder flera kilometer för tidigt – "Det var ryssen som bjöd upp till dans"

Också herrarnas masstart i Tour de Ski präglades av snöfall och kamp om bonussekunder. Vissa åkare var så ivriga att de spurtade i onödan.

Norska Emil Iversen och ryska Sergej Ustiugov gjorde en tempoväxling för att ta hem bonussekunder i terrängen. Duon åkte fort till bonusstationen för att inse att bonussekunderna delas ut först nästa varv, om 2,5 kilometer.

– Det var ryssen som bjöd upp till dans för tidigt, därför blev Iversen lite osäker, säger norska tränaren Eirik Myhr Nossum till NRK.

Incidenten påverkade inte placeringarna så mycket: Iversen vann till slut tävlingen före italienska Francesco De Fabiani och Ustiugov.

– Det var ett kaotiskt lopp men det passade mig ganska bra. Jag försökte att hålla till i toppen på sista varvet för då måste de som var bakom mig åka runt mig om de ville förbi. Det var nog en bra strategi, säger Iversen.

Vädret bidrog till den kaotiska stämingen. Vädret i Oberstdorf var förskräckligt.

Många åkare hängde med toppåkarna, däribland Ristomatti Hakola som var 15 sekunder från Iversen och kom på 20:e plats. Trots den fina insatsen meddelade både Hakola och Lauri Vuorinen (37:a i dag) att de avbryter Tour de Ski.

Johannes Hösflot Kläbo, som vunnit de två sprinttävlingarna i Tour de Ski, kom på nionde plats. I sekunder var han ändå bara 5,6 från täten och tack vare inkasserade bonussekunder i dag behåller han sin ledning totalt. Ustiugov är drygt 15 sekunder bakom sprintkungen.

Tre etapper återstår, i morgon är det jakstart med fri stil (15 kilometer) som gäller i Oberstdorf.

Resultat, masstart 15 kilometer, klassisk skidteknik

1. Emil Iversen (NOR) 45.30,3

2. Francesco De Fabiani (ITA) +0,9

3. Sergej Ustiugov (RUS) +2,0

4. Sjur Röthe (NOR) +2,1

5. Calle Halfvarsson (SWE) +3,2

6. Didrik Tönseth (NOR) +3,6

20. Ristomatti Hakola (FIN) +15,3

37. Lauri Vuorinen (FIN) +20,7

Sammandrag efter 4/7 etapper

1. Johannes H. Kläbo (NOR) 1.20.08,0

2. Sergei Ustiugov (RUS) +15,4

3. Emil Iversen (NOR) +31,0

4. Aleksandr Bolsjunov (RUS) +46,6

5. Sindre B. Skar (NOR) +1.20,7

6. Simen H. Krüger (NOR) +1.21,7

35. Ristomatti Hakola (FIN) +3.30,2

61. Lauri Vuorinen (FIN) +5.19,8