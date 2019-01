Uusimaa: Polisen undersöker om bilaffär i Borgå har fifflat med besiktningen av importerade bilar

Trafi räikeä esimerkki turhasta ja kalliista byrokratiasta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin yhtenä vastuualueena hallituksessa on turhan byrokratian vähentäminen. Jos ministeri ei itse nähnyt maanantaina 7.12 MOT: Katsastus on arpapeliä, niin hän voisi katsoa sen Yle Areenalta. Ehkä joku ministeriössä on ohjelman nähnyt, ja kertonut ministerille katsastusalan vakavista laatuongelmista, ja erityisesti Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tavasta valvoa katsastusalaa.