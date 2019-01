I konstnären Nayab Ikrams utställning utforskas det gamla tjutande, brusande modemljudet

Minns du det ringande, pipande och tjutande ljudet som modemet gav ifrån sig när man väntade på att bli uppkopplad till internet? Det karakteristiska ljudet utforskas nu med hjälp av artificiell intelligens i fotografen och konstnären Nayab Ikrams nya interaktiva utställning i Helsingfors. – Det är en slags hyllning till internet, säger Ikram.

I några år har Nayab Ikram lekt med tanken på att det gamla uppkopplingsljudet egentligen varit ett meddelande som modemet skickat till oss, utan att det någonsin fick ett svar tillbaka.

Tanken med utställningen “Babe, call me back” är därför att skapa en dialog mellan modemet och utställningsbesökare.

Nayab Ikrams interaktiva utställning "Babe, call me back" finns att se på Asbestos Art Space i Helsingfors. Grafiken är gjord av Linn Henrichson. Bild på Asbestos Art Space i Helsingfors. Bild: Yle / Jenna Emtö

För att kunna göra det har Ikram först genom ett särskilt program översatt ljudet till en läsbar textrad där resultatet blev såhär:

you ought

aunt who are

he who

a

but

– Det är som en liten dikt eller ett kärleksmeddelande som modemet har skickat till oss under alla de här åren, säger Ikram.

Utifrån den texten har sedan hennes vän och utvecklare Benji tagit fram ett alfabet. Det alfabetet fungerar som bas för hela konstinstallationen där besökare nu alltså har möjlighet att kommunicera med en bot på ett gemensamt språk.

– När man skriver med den här datorn och är snäll så kommer den baserat på det du skriver skriva snälla saker tillbaka. Men om du är lite fräck eller elak kommer den lära sig av det du skriver och skriva elaka saker tillbaka. Boten lär sig genom att skriva med personer och man vet inte vad den kommer säga eftersom man inte vet vad andra skrivit till den tidigare, säger Ikram.

“Office noir”

I utställningslokalen har Ikram byggt ett tråkigt kontorsutrymme med inspiration från 90-talet. Här finns ett grådaskigt bås, kontorsmöbler och en tidstypisk klumpig vit datorskärm.

– Tanken var att skapa det jag och mina vänner skämtsamt brukar beskriva som office noir - ett koncept som vi tycker om att utveckla och leka med. Det handlar om att fånga den där lite mörka, kusliga känslan som man kan känna när man kommer till ett stort kontorslandskap på kvällen då det är mörkt utomhus.

Nayab Ikrams konstverk har inspirerats av något hon kallar för office noir, som handlar om att fånga den kusliga känslan i ett tomt kontorslandskap. Bild på Nayab Ikrams konstverk som är ett kontorslandskap med tillhörande kontorsmöbler samt en stor dator av äldre modell. Bild: Nayab Ikram

I utställningslokalen pryds väggen av ett stort abstrakt fotografi. Själva uppkopplingsljudet finns också att lyssna på via hörlurar och den utskrivna textraden finns att läsa på väggen.

– Det är fascinerande att vi har en generation som känner frustration och nostalgi till ljudet medan andra, som till exempel yngre personer, som inte alls har en relation till ljudet. Men det är något som har format hela världen globalt.

Tidigare har konstverket ställts ut som en del av en annan utställning på Fotocentrum Peri i Åbo, men det här är första gången verket ses i sin nuvarande form.

– Vi har nu utvecklat den till något ännu bättre och det finns så mycket utrymme att leka vidare med. Jag vill involvera faxmaskiner och skrivare i framtiden. Det blir hela tiden fler dimensioner som adderas till konstverket, säger Ikram.

Kärlek till internet

En av orsakerna till att Ikram fastnade för att experimentera med uppkopplingsljudet är för att det ju var genom ljudet som mångas relation till internet började.

– Jag kommer ihåg när vi fick vår första dator. Det var väldigt spännande att se vad allt som fanns där. Jag höll väl egentligen mest på att måla i Paint så jag var inte ens så mycket på internet förutom på de tidiga hemsidorna som till exempel Lunarstorm. Men sen utvecklades det mer och mer. Nu finns det så många olika lager av internet och vi håller ständigt på att kopplas upp - och det är det jag tycker är ganska roligt med det här projektet, säger Ikram.

Ikram ser på uppkopplingsljudet som ett ensidigt meddelande som skickats utan att det fått något svar och hon drar paralleller till tendenser inom den samtida internetkulturen.

– Vi försöker fortfarande koppla upp oss och få kontakt med varandra. Men samtidigt känns det som att det blir vanligare att vi kommer ifrån varandra. Jag tänker till exempel på ghosting, att inte svara tillbaka till någon eller att man slutar hålla kontakt med varandra över nätet, säger Ikram och berättar att det är det som utställningens namn (“Baby, call me back”) syftar på.

– Det är den tråkiga sidan av internet. Men annars är jag ett stort fan av internet - jag älskar det!

Ikram säger att intresset för att utforska uppkopplingsljudet också förklaras av hennes intresse för kommunikation människor emellan.

– Jag är intresserad av hur abstrakta språk, som vi inte alltid lägger märke till, också kan vara språk som betyder något fast vi inte vet om det alla gånger. Men vad händer när vi sätter det i en verbal kontext eller i text - då kanske man förstår varandra. Internet har ju också format vårt språk genom det där ljudet som öppnade upp möjligheten till att vi kunde få kontakt med varandra och att vi nu har flera ord som baseras på det som skapats på internet.

Utställningen “Babe, call me back” visas på Asbestos Art Space på Backasgatan 45 i Helsingfors mellan den 3-6.1.2019.