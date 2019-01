Lagkamraterna öser beröm över All Stars-uttagna Miro Heiskanen: ”Hoppades på att kunna bevara hemligheten lite längre”

Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Miro Heiskanen, Sebastian Aho, Mikko Rantanen – och förstås Pekka Rinne. Där finländarna som kommer att representera Finland i NHL:s All Stars-jippo i slutet av månaden. Dessutom kan den finländska truppen ännu utökas.

– Han är värd det. Han är en All Star.

Så summerar Tyler Seguin nyheten om att det är Miro Heiskanen som blivit vald till All Stars-evenemanget från Dallas Stars. Enligt stjärncentern är det nu uppenbart att alla är medvetna om exakt hur bra Heiskanen egentligen är.

– Vi hoppades på att bevara hemligheten lite längre, men världen kommer att få se hur lugn och självsäker han är, säger han på klubbens hemsida.

Tränaren Jim Montgomery har lätt att hålla med.

– Jag vet inte ens vad det går att säga om honom längre. Jag är bara glad över att få coacha honom, säger Montgomery.

– Hans skridskoåkande och intelligens – både i offensiven och defensiven – påminner mig om Scott Niedermayer. Han spelar med klubban helt som Scott gjorde. Han kan hoppa in och skapa utrymme för sig själv utan att ens egentligen försöka, fortsätter han.

"Kom som en liten överraskning"

Heiskanen firade uttagningen med att panga in två mål mot New Jersey natten till torsdag finsk tid. Efter segern var det naturligtvis All Stars-äran som Heiskanen fick berätta om för den samlade journalistkåren i omklädningsrummet.

– Det känns fint, säger Heiskanen.

– Visst kom det som en liten överraskning. Jag vet förstås hur bra jag har spelat, men det var ändå en liten överraskning då vår GM gav mig beskedet före matchen, tillägger han.

I All Stars-evenemanget, som går av stapeln 25-26.1 i San Jose, kommer Heiskanen att få blåvitt flankstöd av åtminstone poängligatvåan Mikko Rantanen, Sebastian Aho och Pekka Rinne.

Rantanen blev den andra Colorado-spelaren att bli uttagen till laget efter att Nathan MacKinnon redan sedan tidigare valts till kapten för Central-divisionens lag. Aho inledde i sin tur säsongen med en rekordlång poängsvit på tolv matcher.

Pekka Rinne ligger å sin sida fyra i genomsnittliga insläppta mål per match-statistiken i NHL med 2,25. 36-åringen är nu uttagen till All Stars-evenemanget för fjärde gången. Den första, 2015, tvingades han stå över på grund av en skada.

Såväl Rantanen, Heiskanen som Aho spelar fortfarande med rookie-kontrakt, vilket innebär att All Stars-uttagningen genererar en hel del klirr i kassan i form av bonusar. Enligt Iltalehti kommer trion att inkassera ungefär 560 000 euro för helgen.

Dessutom kan antalet finländare ännu öka. De sista spelarna till varje divisions lag väljs fram med hjälp av publikomröstning. Varje lag har fått nominera en spelare till omröstningen. Där kan man till exempel rösta på Aleksander Barkov, Patrik Laine och Teuvo Teräväinen.

All Stars-lagen:

Atlantic

Jack Eichel, forward, Buffalo

Nikita Kutjerov, forward, Tampa Bay

Auston Matthews, forward, Toronto (c)

David Pastrnak, forward, Boston

Steven Stamkos, forward, Tampa Bay

John Tavares, forward, Toronto

Thomas Chabot, back, Ottawa

Keith Yandle, back, Florida

Jimmy Howard, målvakt, Detroit

Carey Price, målvakt, Montreal

Metropolitan

Sebastian Aho, forward, Carolina

Cam Atkinson, forward, Columbus

Mathew Barzal, forward, NY Islanders

Sidney Crosby, forward, Pittsburgh

Claude Giroux, forward, Philadelphia

Taylor Hall, forward, New Jersey

John Carlson, back, Washington

Seth Jones, back, Columbus

Braden Holtby, målvakt, Washington

Henrik Lundqvist, målvakt, NY Rangers

Aleksander Ovetjkin valdes till kapten, men har meddelat att han inte tänker delta i evenemanget.

Central

Patrick Kane, forward, Chicago

Nathan MacKinnon, forward, Colorado (c)

Ryan O'Reilly, forward, St. Louis

Mikko Rantanen, forward, Colorado

Mark Scheifele, forward, Winnipeg

Blake Wheeler, forward, Winnipeg

Miro Heiskanen, back, Dallas

Roman Josi, back, Nashville

Devan Dubnyk, målvakt, Minnesota

Pekka Rinne, målvakt Nashville

Pacific

Johnny Gaudreau, forward, Calgary

Clayton Keller, forward, Arizona

Connor McDavid, forward, Edmonton (c)

Joe Pavelski, forward, San Jose

Elias Pettersson, forward, Vancouver

Brent Burns, back, San Jose

Drew Doughty, back, Los Angeles

Erik Karlsson, back, San Jose

Marc-Andre Fleury, målvakt, Vegas

John Gibson, målvakt, Anaheim