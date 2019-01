Nancy Pelosi valdes som väntat till representanthusets talman

Den kaliforniska demokraten Nancy Pelosi blev som väntat vald till talman för representanthuset i USA för åren 2019-2020. Den nya kongressen samlades idag för första gången.

Representanthuset har nu en demokratisk majoritet med 235 demokrater, 199 republikaner och en plats som återstår obemannad.

Pelosi kammade hem 220 röster, medan republikanernas kandidat Kevin McCarthy fick 192 röster. Resten av rösterna fördelades mellan de övriga kandidaterna.

Den erfarna politikern Pelosi, 78, var talman också åren 2007-2010 och är den enda kvinnan som någonsin fungerat i positionen.

Hon har också fungerat som gruppledare för demokraterna i sammanlagt tolv års tid.

I kongressvalet i november blev Pelosi vald till Kaliforniens kongressrepresentant för den 17:e valperioden.

I den nya kongressen finns sammanlagt 100 nya representanter, bland dem den yngsta kvinnan i kongressens historia, 29-åriga Alexandria Ocasio-Cortez.