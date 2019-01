På tv i dag: Tour de Ski bjuder på jaktstarter i Oberstdorf – herrarna först ut

Den första jaktstarten brukar vara utslagsgivande under Tour de Ski. Krista Pärmäkoski ligger femma i sammandraget men startar nästan samtidigt som amerikanskan Jessica Diggins. Duon lär samarbeta under dagens jaktstart.

De fem senaste segrarna på herrsidan kom i mål som etta i den första jaktstarten.

Kl. 14.05 Herrar 15 km fristil (jaktstart)

Stjärnfallet fortsätter. Norges Emil Iversen meddelade genast efter sin seger i masstarten i går att han avbryter Touren. Trots att han ligger på tredje plats i sammandraget.

– Nu ska jag resa hem och hålla mig till min plan inför VM, sade Iversen.

Iversen har gjort sitt. Emil Iversen.

Iversens landsman Johannes Hösflot Kläbo toppar sammandraget, men det är i skrivande stund fortfarande oklart om han ställer upp i dag.

– Jag garanterar ingenting men jag har lust att starta. Det vi diskuterar fram och tillbaka är hur kroppen reagerar och att touren inte får kosta för mycket, sade Kläbo i går.

Ifall Kläbo avbryter bäddar det för ryssarna Sergej Ustiugov och Alexander Bolsjunov. Den ryska duon startar i så fall som etta och tvåa i jaktstarten. Bolsjunov har nästan 35 sekunder till godo på Sindre Björnestad Skar som är strax bakom honom i sammandraget.

Ristomatti Hakola och Lauri Vuorinen avbröt efter gårdagens masstart, så inga finländare deltar längre i herrarnas Tour de Ski.

Ställning, herrar, Tour de Ski:

1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 1:20:08.0

2. Sergei Ustiugov (RUS) +15

4. Alexander Bolshunov (RUS) +46

4. Sindre Bjoernstad Skar (NOR) +1.20

5. Simen Hegstad Krueger (NOR) +1.21

6. Didrik Toenseth (NOR) +1.40

7. Calle Halfvarsson (SWE) +1.54

8. Francesco De Fabiani (ITA) +2.00

9. Finn Haagen Krogh (NOR) +2.03

10. Andrey Melnichenko (RUS) +2.09

Kl. 16.15 Damer 10 km, fristil (jaktstart)

Krista Pärmäkoski har stått för stabila insatser på Touren, men inte nått riktigt samma nivå som de rivalerna om tätpositionerna.

Inför dagens jaktstart har Pärmäkoski över en och en halv minut upp till ledande Ingvild Flugstad Östberg.

Pärmäkoski hoppas att hon kan samarbeta med Jessica Diggins i dag. Amerikanskan startar fyra sekunder före henne i jaktstarten.

Diggins tappade terräng under gårdagens masstart efter en miss av det amerikanska vallateamet, men hon är avsevärt bättre på fristil än klassiskt.

Flugstad leder. Indvild Flugstad Östberg leder Tour de Ski. Bild: Lehtikuva

Man får en klar nytta av att åka bakom en konkurrent, så Jessica vill garanterat samarbeta, sade Pärmäkoski i går. Men hon medgav att differensen till täten börjar vara stor.

Laura Mononen startar som 28:e och Anne Kyllönen som 34:e dam ut i spåret.

Ställning, damer, Tour de Ski:

1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 1:00:05.6

2. Natalia Nepryaeva (RUS) +24

3. Yulia Belorukova (RUS) +1:11

4. Jessica Diggins (USA) +1:26

5. Krista Pärmäkoski (FIN) +1:30

6. Anastasia Sedova (RUS) +1:47

7. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) +2:05

8. Stina Nilsson (SWE) +2:17

9. Heidi Weng (NOR) +2:24

10. Sadie Björnsen (USA) +2:54