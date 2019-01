Pärmäkoski fick nöja sig med femte plats i jaktstarten – medger att taktiska missen kostade henne dyrt: "Hoppades på att Diggins skulle ha hjälpt till"

Det såg länge ut som att Krista Pärmäkoski skulle ha kunnat tampas om tredjeplatsen och fem dyrbara bonussekunder. Men finländskan var avsågad redan halvvägs i det sista motlutet. Segern gick emellertid väntat till Ingvild Flugstad Östberg.

Det var i praktiken tredjeplatsen som var bästa möjliga resultat för Krista Pärmäkoski i torsdagens jaktstart i Oberstdorf. Pärmäkoski åkte ut som femma – en och en halv minut efter ettan Ingvild Flugstad Östberg.

Inledningen såg lovande ut. Pärmäkoski tog rygg på Jessica Diggins (som startat fyra) och duon hade snabbt hämtat upp avståndet till trean, ryskan Julia Belorukova.

Det sista motlutet visade sig bli avgörande. Diggins och Belorukova öste på, men Pärmäkoski klarade inte av att hitta ytterligare en växel. Finländskan hamnade långt bakom Diggins och Belorukova – som i sin tur korsade mållinjen så gott som samtidigt.

Efter fotogranskning visade det sig vara Diggins som knipit tredjplatsen med en tiondels sekunds marginal.

– Det gick undan i dag. Jag tror att Diggins var snabbast i spåret av oss alla och jag höll ändå samma fart som henne, summerar Pärmäkoski för Yle efteråt.

"Kunde inte hållas med"

Pärmäkoski tog själv hand om farthållningen under det sista varvet. En dålig taktik, medger hon.

– Jag hoppades på att Diggins skulle ha hjälpt till lite men det visade sig vara så att jag fick dra hela sista varvet (reds.anm. 2,5 km). Då de sedan ryckte så kunde jag inte hållas med. Dessutom kolliderade vi lite med Belorukova, berättar Pärmäkoski.

Segern gick emellertid till Ingvild Flugstad Östberg, som fick starta tävlingen i klar ledning. Norskan lämnade inget åt slumpen utan förvaltade ledningen perfekt.

– Ett stabilt, stiligt och urstarkt lopp av Östberg. Mycket talar nu för att det är hon som kommer att vinna årets Tour de Ski, summerar referent Chriso Vuojärvi.

Tour de Ski fortsätter på lördag med masstarter med klassisk teknik både för damerna och herrarna.

– Det är en oerhört viktig tävling för mig på grund av resultatet i dag. Det står många bonussekunder på spel under de olika spurtetapperna. Jag måste åka taktiskt moget, säger Pärmäkoski.

– Jag ska fortfarande nå den där pallplaceringen, tillägger hon.

Resultat, jaktstart 10 km fri stil:

1. Ingvild Flugstad Östberg NOR 26.21,2

2. Natalia Nepriajeva RUS +30,4

3. Jessica Diggins USA +1.12,6

4. Julia Belorukova RUS +1.12,7

5. Krista Pärmäkoski FIN +1.23,6

6. Anastasia Sedova RUS +2.18,8

7. Heidi Weng NOR +3.00,7

8. Kari Öyre Slind NOR +3.36,1

9. Teresa Stadlober AUT +3.36,6

10. Lotta Udnes Weng NOR +3.49,7

--

26. Laura Mononen FIN +6.12,3

34. Anne Kyllönen FIN +8.24,6

Tour de Ski, damer (5/7):

1. Ingvild Flugstad Östberg NOR 1.26.11,8

2. Natalia Nepriajeva RUS +35,4

3. Jessica Diggins USA +1.22,6

4. Julia Belorukova RUS +1.27,7

5. Krista Pärmäkoski FIN +1.38,6

--

26. Laura Mononen FIN +6.27,3