Ustiugov höll farten så gott som hela loppet – men blev knäckt av Kläbo på upploppet: ”Tror han är arg på mig nu”

Bild: Gian Ehrenzeller / EPA-EFE / All Over Press

Johannes Hösflot Kläbo (arkivbild). Johannes Hösflot Kläbo firar seger. Bild: Gian Ehrenzeller / EPA-EFE / All Over Press

Det är fortsättningsvis Johannes Hösflot Kläbo som håller täten i Tour de Ski. Torsdagens jaktstart bjöd på en ny norsk-rysk-uppvisning längst fram i fältet – där Kläbo var tiondelar starkare än Sergej Ustiugov. Det efter att Ustiugov skött farthållningen hela tävlingen.

Det var inte mycket som talade för att någon annan än Johannes Hösflot Kläbo eller Sergej Ustiugov skulle ta hem segern i jaktstarten i Oberstdorf på torsdagen.

Kläbo startade som etta, men lät Ustiugov sköta farthållningen från start. Därefter följde dryga 14 kilometer av jämn och urstark åkning av tätduon.

I det sista motluten satte Kläbo sedan in stöten. Norrmannen passerade den ryska ettan, låg etta då åkarna åkte in på upploppet – och korsade mållinjen som vinnare.

Efter målgången var Ustiugov uppenbart sur.

"Mitt bästa lopp"

– Jag hörde honom bröla för sig själv. Jag tror han är arg på mig eftersom jag inte bidrog med så mycket under tävlingen, förklarar Kläbo efteråt enligt NRK.

– Men jag hade ingen annan möjlighet. De få gånger jag var längst fram och drog så var farten helt för långsam, fortsätter han.

Ustiugov själv har valt att inte ge kommentarer åt media under Tour de Ski, något som fått kritik från norskt håll innan dagens tävling. Därmed blir det oklart exakt hur missnöjd dagens tvåa är på sin norska konkurrents tilltag i den tyska terrängen.

Men Kläbo själv är nöjd med sin åkning.

– Det här var mitt bästa lopp den här säsongen, summerar han för NRK.

Samtliga finländska herråkare har avbrutit touren. Damernas jaktstart kör igång klockan 16.10 i TV2 och på Arenan.

Resultat, jaktstart 15 kilometer fri stil:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 35.07,5

2. Sergej Ustiugov RUS +0,4

3. Alexander Bolsjunov RUS +1.08,2

4. Sindre Björnstad Skar NOR +1.41,5

5. Simen Hegstad Krüger NOR +1.42,5

6. Francesco De Fabiani ITA +1.56,9

7. Calle Halfvarsson SWE +1.57,4

8. Finn Hågen Krogh NOR +1.58,3

9. Andrej Melnitjenko RUS +1.59,2

10. Clement Parisse FRA +2.00,2

Tour de Ski, herrar (5/7):

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 1.55.00,5

2. Sergej Ustiugov RUS +5,4

3. Alexander Bolsjunov RUS +1.18,2

4. Sindre Björnstad Skar NOR +1.56,5

5. Simen Hegstad Krüger NOR +1.57,5