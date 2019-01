Ed Sheeran kommer inte undan anklagelser om kopiering - kan komma att kosta honom närmare 100 miljoner dollar

Domaren Louis Stanton avvisade Ed Sheerans begäran om att förkasta anklagelsen över att han skulle ha kopierat en av sina hitsånger, Thinking Out Loud.

I rättsmålet anklagas Sheeran för att låtens satsmelodi skulle vara kopierad av sångare-låtskrivare Marvin Gayes Let’s Get It On.

En ersättning på cirka 100 miljoner dollar krävs av Sheeran.

Domaren Louis Stanton beordrade juryn att bestämma ifall Sheeran ska betala en ersättning, skriver BBC.

Enligt Stanton finns det väsentliga likheter mellan de två verken. Med likheterna refererar han till basen och slagverken.

Rätten ska även ta ställning till ifall melodin i Gayes verk är för allmänt förekommande för att kunna ha upphovsskydd.

Sheeran förnekar att han skulle ha kopierat melodier från klassikern Let’s Get It On som släpptes år 1973.

Inte det första fallet där Sheeran anklagas för kopiering

Domaren Stanton övervakar även en annan rättegång som handlar om samma låt. Det är företaget som äger en del av Gayes sång som väckt talan.

År 2016 stämdes Sheeran för att ha brutit mot upphovsrättslagen med sången Photograph.

Låtskrivarna Thomas Leonard och Martin Harrington hävdade att Photograph var kopierad av deras låt, Amazing.

Parterna förlikade och Sheeran betalade 20 miljoner pund till sångskrivarna.

Sheeran är speciellt känd för sin låt Shape Of You som toppar Spotify-listorna.

Enligt BBC finns det även påståenden om att låten Shape Of You har likheter med låten No Scrubs av TLC.

Källor: Yle, BBC