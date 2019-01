Joni Mäki och JVM-hoppet Anita Korva bästa finländare i Skandinaviska cupen i Vuokatti – norrmän och svenskor starkast i sprinten

Bild: All Over Press

Joni Mäki har imponerat även i världscupsprinterna den här säsongen. Joni Mäki tionde i sprinten i Davos. Bild: All Over Press

Joni Mäki blixtrade till och var snabbast i sprintkvalet bland en massa tuffa norrmän i Skandinaviska cupen i längdåkning i Vuokatti. 19-åriga Anita Korva gav ett hoppinvigande formbesked inför junior-VM i Lahtis.

I kvalet var Mäki etta – snabbare än bland annat flera norrmän med fina världscupmeriter.

Den 23-årige finländaren som tagit två tiondeplatser i fristillssprinter i världcupen den här säsongen fick ge sig i semifinalen där han slutade fyra i sitt heat bakom den norska trion Erik Valnes, Evne Northug och Mattis Stenshagen.

Martti Jylhä som var 15:e i kvalet slutade på femte plats i samma semifinalheat där Mäki var fyra.

IF Minkens Juuso Haarala var 18:e i kvalet och åkte ur i kvartsfinalerna. Även Lauri Lepistö och Verneri Suhonen tog sig in bland de 30 bästa i kvalet med 141 deltagare – men missade chansen att avancera vidare från kvartsfinalheaten.

Åtta blåvita damer vidare från kvalet

Anita Korva är ett av Finlands största medaljhopp i junior-VM i Lahtis. 19-åringen var klart bäst av de finländska damerna i fristilssprinten i Vuokatti.

Lägg namnet Anita Korva bakom örat. Anita Korva under FM i Vanda. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Korva var elfte snabbast i kvalet och tog sig ända till semifinal.

De sju övriga finländska damerna i heaten fick se sig besegrade i kvartsfinalerna av svenskor, norskor och ryskor. De här var Maaret Pajunoja, Anni Kainulainen, Andra Julin, Leena Nurmi, Heini Hokkanen, Jasmi Joensuu och Johanna Matintalo.

Sprint, damer, Vuokatti

1. Johanna Hagström SWE

2. Moa Lundgren SWE

3. Anne Kjersti Kalvå NOR

…..

7. Anita Korva FIN

20. Jasmi Joensuu FIN

22. Maaret Pajunoja FIN

23. Anni Kainulainen FIN

24. Andrea Julin FIN

25. Leena Nurmi FIN

27. Heini Hokkanen FIN

28. Johanna Matintalo FIN

Sprint, herrar, Vuokatti

1. Erik Valnes NOR

2. Sondre Turvoll Fossli NOR

3. Håvard Solås Taugböl NOR

…..

8. Joni Mäki FIN

10. Martti Jylhä FIN

10. Verneri Suhonen FIN

23. Juuso Haarala FIN

28. Lauri Lepistö FIN