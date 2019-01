NHL-kolumnen: Halva säsongen spelad – Rantanen, Barkov och Rinne med då det är dags att ranka de fem värdefullaste för sitt lag per position

Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

John Gibson är otroligt viktig för Anaheim. John Gibson räddar Anaheim. Bild:

Säsongen 2018-2019 har rullat på i tre månader och det betyder halvvägspunkten. För finländska spelares del har första halvan av säsongen varit oerhört fin. Därför behövs ingen överdriven patriotism för att ta med tre blåvita spelare när det vankas ranking av de fem viktigaste spelarna per position. Viktigast för sitt lag – vill det säga.

Plocken som följer är som vanligt subjektiva och baserar sig på textförfattarens åsikter. Ifall jag bara tagit ut de bästa spelarna per position skulle fem-i-topp se annorlunda ut.

En ranking på basen av endast statistik skulle också vara annorlunda. Här är alltså den röda tråden spelarens betydelse för sitt lag. Och utgångspunkten är besläktad med den för Hart Trophy. Det vill säga att laget fortfarande skall ha ordentliga förutsättningar att nå slutspel.

Vissa lag, som till exempel Tampa Bay Lightning, har sådan bredd och djup på sin trupp att en enskild spelare inte har samma kritiska betydelse för sitt lags framgång som en överlägsen stjärna i en sämre trupp.

Nikita Kutjerov är oerhört viktig i Tampa Bay även om laget har brett spelarmaterial. Niktia Kutjerov på isen för sin klubb Tampa Bay. Bild:

Och ett lag som Toronto har en så vass uppsättning anfallare att inte ens den bästa offensiva pjäsens skadebenägenhet har fått maskineriet att hosta i större grad.

Som sagt, alla val i det följande är personliga och både kritik och motargument är mer än välkomna. Statisktiken är från skrivande stund – torsdagen 2 januari.

C för center – C för Connor

Här gäller det att börja med vem som inte är med. Det vill säga Auston Matthews. Matthews har varit skadad, men har tredje högsta poängsnittet – 1,40/match – bakom MacDavid och MackInnon.

Faktum är ändå det att Toronto vinner för det mesta oberoende av om den fantastiske förste centern spelar eller inte.

Också Brayden Point i Tampa har säkert också en del förespråkare. Bredden, djupet...

Mittfilens topplista:

1. Connor McDavid, Edmonton Oilers 23+38 på 39 matcher

2. Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche 24+36 på 41 matcher

3. Patrice Bergeron, Boston Bruins 13+20 på 23 matcher

4. Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins 19+31 på 37 matcher

5. Aleksander Barkov, Florida Panthers 15+24 på 38 matcher

McDavid är centern med stort C. Connor McDavid spelar i Edmonton Oilers. Bild:

Edmonton kämpar för fullt om att ta sig till slutspel. Det skulle de garanterat inte göra utan sin kapten. Connor McDavid är så totalt ovärderlig för sitt lag som ingen annan spelare i ligan.

Nathan MacKinnon leder kedjan som under första halvan av säsongen varit Colorados allt i allo. Genast då paradkedjan börjat gå trögare kring jul och nyår, så blir det stryk för det mesta.

Patrice Bergeron är världens mångsdigaste hockeyforward och har igen under hösten visat att när han är frisk, så är Bruins första kedja den enda som ingen lina slår i matchen inom matchen.

Sidney Crosby är fortfarande kung som matchvinnare – med all respekt till den nya generationen. När Sidney började leverera i viktiga lägen så steg Penguins som en raket ovanför slutspelsstrecket.

”Sasha” Barkov är en yngre och större version av Bergeron. Centern som gör allt rätt i hela rinken. Florida jagar en wild card-biljett och kan klara biffen bara med sin kapten i toppform.

Barkov är ovärderlig för Florida. Aleksander Barkov är kapten i Florida Panthers. Bild:

Vänsterforwardarnas kung är en tsar

Baserat på poängligan är det fritt fram att efterlysa Artemi Panarin, Taylor Hall och Jonathan Huberdeau här. Men då skulle det gälla att fälla en av de valda fem. No can do.

Valen till vänster:

1. Aleksandr Ovetjkin, Washington Capitals 29+16 på38 matcher

2. Brad Marchand, Boston Bruins 13+29 på 39 matcher

3. Johnny Gaudreau, Calgary Flames 22+37 på 41 matcher

4. Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche 24+21 på 41 matcher

5. Jeff Skinner, Buffalo Sabres 26+13 på 40 matcher

Stanley Cup-segern tycks verkligen ha gjort gott för Ovetjkins spelglädje och självförtroende. Washington ser ut som en repeterande mästare – mycket tack vare kaptenens ”Kalashnikov”.

Alla hatar att spela mot Marchand, men vem skulle inte vilja spela med en kille som snittar över en poäng per match och gör livet surt för motståndarna. ”Gris” och matchvinnare i samma paket.

Varför han kallas Johnny Hockey blir klart när blott 68 kg tunga Gaudreau gör sina tricks i rinken. Supertalangen är bäst i starka Calgary.”He can play his hockey like ringing a bell, go, Johnny, go”.

Ovetjkin är viktigast till vänster. Aleksandr Ovetjkin värmer upp Bild:

Colorado första kedja är inte bara MacKinnon och Rantanen. Fysiskt stentuffa lagkaptenen ”Gabbe” Landeskog har i skrivande stund skjutit 24 mål, många av dem från värsta stridszonen.

Jeff Skinner kom till Buffalo, passade perfekt in bredvid Jack Eichel och började leverera mål i stycke och parti: 26 hittills. Skinner ser ut att vara tungan på vågen i Sabres totalförändring.

Kurri, Selänne, Rantanen – högerkanten fortsätter att leverera för Finland

Patrick Kane och Mitch Marner är inte med. I Kanes fall är valet lätt: Chicagos viktigaste och bästa spelare räcker ingen vart för framgång. Hur bra han än är.

Mitch Marner är nästan lika bra, men för honom gäller samma som för Matthews – för mycket talang för att ens en riktigt stor sådan skall vara kritisk för framgång.

Högerforwardarna som väger tyngst:

1. Mikko Rantanen, Colorado Avalanche 17+45 på 41 matcher

2. Blake Wheeler, Winnipeg Jets 6+44 på 39 matcher

3. Nikita Kutjerov, Tampa Bay Lightning 19+46 på 40 matcher

4. David Pastrnak, Boston Bruins 24+26 på 40 matcher

5. Phil Kessel, Pittsburgh Penguins 17+29 på 40 matcher

Bara Boston och Colorado är totalt beroende av sina första kedjor för att kunna drömma om framgång (Edmonton lever eller dör med en spelare). Rantanen gör mer än Pastrnak.

Winnipegs kapten Blake Wheeler är efter halva säsongen en stark kandidat till Hart Trophy. Han bär ett enormt ansvar och gör det på ett sätt som får hela laget att lyfta. Högsta klass.

Vad skulle Colorado göra utan Rantanen? MIkko Rantanen med pucken. Bild:

Ligans poängetta i detta nu är ett offer för Tampa Bays blixtrande talangstorm. Kutjerov borde väl egentligen vara etta på den här listan, men Lightning skulle vara bäst även utan honom.

Bostons första kedjas junior fulländar kedjan med Bergeron och Marchand. Pastrnak får utrymme för sin bländande skicklighet och vassa skott tillsammans med de frenetiskt jobbande veteranerna.

Phil Kessel är Pittsburghs framgångsmaskot. Bohemen är som idrottare totalt annorlunda än Sidney Crosby. Men när ”kotletten” kom till Penguins så började Stanley Cup-titlarna trilla in.

Backarna som bär monsterlasset

Ingen Erik Karlsson, ingen Brett Burns, ingen Victor Hedman och ingen P.K. Subban. Inte ens Seth Jones. På den här listan. Alla har det för väl ställt med gott folk omkring sig. Eller ett lag som annars också klarar sig.

Backarna som är viktigast för sina lag är det faktiskt. V-i-k-t-i-g-a-s-t.

Grovjobbarna par excellence:

1. Morgan Rielly, Toronto Maple Leafs 13+31 på 39 matcher, +25, 22,24 minuter /match

2. Mark Giordano, Calgary Flames 6+32 på 39 matcher, +27, 24,43 minuter /match

3. Kris Letang, Pittsburgh Penguins 9+26 på 38 matcher, +13, 25,58 minuter /match

4. John Carlson, Washington Capitals 6+32 på 38 matcher +21, 25,25 minuter /match

5. Ryan Suter, Minnesota Wild 4+23 på 38 matcher, -4, 26,15 minuter /match

Torontos enda riktiga klassback finns högst uppe på poängtoppen bland försvarare. Morgan Rielly är killen som kan ge stöd från blå linjen till Leafs offensiva stjärnkavalkad. Trolig Norris-kandidat.

Rielly kan bli vald till NHL:s bästa back. Morgan Rielly spelar för Toronto. Bild:

Mark Giordano är ändå namnet på allas läppar då det snackas Norris. Calgary-kaptenen är den orubblige backlippan som leder Flames benhårda stil att spela. Effektiv, bombsäker och hård.

Kris Letang är den enda backen i Penguins uppställning som NHL-bevakarna inte ständigt hånar. Orättvist mot till exempel Olli Määttä, men offensivt är Letang livsviktig för Pittsburghs framgång.

John Carlson är tredje bäst i Washington Capitals interna poängliga den här säsongen. Och så spelar han över 25 minuter per kväll. Ta bort Carlson ur uppställningen och mästarna är i blåsten.

Ryan Suter spelar rätt så nära till varannat byte för sitt Minnesota. Tredje mest av alla spelare i NHL. Och då fyller han strax 34 år. Om Wild skall klara slutspelsbiffen måste Suter vara kry.

Halva laget är en (1) man

Calgarys David Rittich har varit bra. Tampas Andrei Vasilevski vinner nästan alltid då han spelar. Roberto Luongo borde vinna alltid för att Florida skall ta sig till slutspelet. Jaroslav Halak har gjort ett styvt jobb i Boston och Mikko Koskinen är andra halvan av Edmonton.

Väktarnas elit:

1. John Gibson, Anaheim Ducks 33 starter, 15 vunna matcher, 92,4 %

2. Marc-Andre Fleury, Vegas Golden Knights 37 starter, 23 vunna matcher, 91,2 %

3. Frederik Andersen, Toronto Maple Leafs 30 starter, 20 vunna matcher, 92,3 %

4. Pekka Rinne, Nashville Predators 28 starter, 15 vunna matcher, 92,0 %

5. Devan Dubnyk, Minnesota Wild 31 starter, 13 vunna matcher, 91,2 %

Anaheim är inte ett lag som borde finnas på rätt sida om slutsspelsstrecket, så hemskt ser spelet ut för det mesta. Ändå är Ducks på en wild card-plats. En orsak: John Gibson. Han vinner Vezina.

Vegas viktigaste spelare är kanske NHL:s mest sympatiska representant. ”Ökenblomman” Fleury småler, står mest av alla i ligan – och ger Vegas alla kvällar en riktig chans att vinna. Merveilleux!

Om Toronto skall regera i vår så hänger det när allt kommer omkring på en dansk. Frederik Andersen måste vara hel och redo för spel. Nyvärvade Hutchinson är nämligen inte frälsaren.

Dansk dynamit: Frederik Andersen. Frederik Andersen. Bild:

Vezina-prisets regerande ägare blir inte yngre. Men inte tycks Rinne bli sämre heller. Hur mycket det än snackas om Predators superbackar så sviktar laget utan Pekka. Ännu är inte Saros mogen.

För Devan Dubnyk gäller samma som för lagkompisen Suter: Han måste orka hålla sin vanligtvis ytterst höga nivå om Wild skall spela hockey i april. Bästa kanadensiske keepern efter Fleury?

En grej till: Gissar att Miro Heiskanen hade kollat på JVM-kvarten mellan Kanada och Finland före han gick in på isen mot New Jersey och satte två suveräna strutar. Självförtroendet var på en nivå som tyder på en extra dos spelglädje. Högsta världsklass på båda målen. Tänk att Heiskanen kunde vara med i Juniorlejonen...

Källor: NHL.com, eliteprospects.com, quanthockey.com, hockey-reference.com