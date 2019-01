Semifinaler på tv i natt: Juniorlejonens läckra läge, slå Schweiz och spela om guld

Bild: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

Jo, det handlar om en farlig motståndare. Och nej, ingenting ska tas ut i förskott. Men ändå: Finland behöver inte slå någon av hockeyns stora i semifinalen. Schweiz har aldrig tagit sig till final i JVM och gör Juniorlejonen bara sitt väntar spel om guld.

Finland–Schweiz

Semifinal i junior-VM i ishockey, Vancouver, Kanada.

Start klockan 3 natten till lördag den 5 januari.

Matchen direktsänds i TV2 och på Yles Arena med Christoffer Herberts som kommentator på svenska.

Den första semifinalen mellan Ryssland och USA sänds också med svenskt referat, start klockan 23 på kvällen fredag 4 januari.

Utgångspunkten: Juniorlejonen starkare på pappret

Betona spelet som ett enhetligt lag med hårt arbete och skridskoåkning. Hålla ihop femmorna, täta till mittzon, bjuda på kontrollerade anfall och se till att motståndaren inte kommer åt att kontra.

Låter det bekant? Jodå, Schweiz recept för framgång i turneringen är som taget från det finländska sättet att spela hockey. Och någon sprudlande offensiv har det inte handlat om, Schweiz har tagit sig vidare genom att göra 13 mål på fem matcher. Finlands siffra är 14.

När två taktiskt och inställningsmässigt liknande lag nu ställs mot varandra är det truppen med det starkare spelarmaterialet som är klar favorit. Finland har elva spelare som NHL-draftats, Schweiz har fyra. Den klara majoriteten av de finländska spelarna har spelat tuffa matcher i herrligor hela hösten, hälften av schweizarna spelar i juniorserier. Både när det gäller topp och bredd är Finland vassare.

Finlands läge: Optimism och backbrist

Att segern över Kanada var turneringens stora vändpunkt för finländsk del var kaptenen Aarne Talvitie snabb med att påpeka efter kvartsfinalen. Känslan i truppen är nu definitivt att laget kan gå hela vägen: Finland är redan i semifinal trots att framför allt anfallsspelet ännu kan bli väldigt mycket bättre.

Tacksamt läge inför en semifinal mot Schweiz, en motståndare Finland borde slå, men det att Juniorlejonens målskytte hackat betänkligt gör att det inte finns nån risk för underskattning eller att tankarna redan skulle finnas framme i final.

Laguppställningen lär se ut som mot Kanada, med undantaget att backen Ville Heinola är skadad och knappast spelar. Anttoni Honka petades helt under sista perioden och förlängningen mot Kanada senast, och också Otto Latvala har haft problem mot bra motstånd.

Det betyder att Finland har fyra kvalitetsbackar som kommer att matchas enormt hårt i de sista matcherna, framför allt NHL-duon Urho Vaakanainen och Henri Jokiharju. Orkar de?

Schweiziska nyckelspelaren: Luca Hollenstein

Räddade 41 skott i kvartsfinalen och blev den första målvakten sedan Tuukka Rask 2006 som höll nollan mot Sverige i junior-VM. Har en smått osannolik statistik hittills i JVM med räddningsprocenten 97,8, har bara släppt in ett mål under ordinarie matchtid. Hollenstein har imponerat under matcherna mot Tjeckien (1–2 efter förlängning), Danmark (4–0) och Sverige (2–0).

Bara 18 år gammal, kan spela JVM också om ett år. Håller till vardags till i Zugs akademilag i den schweiziska näst högsta serien.

Schweiziska stjärnan: Philipp Kurashev

Pappa Konstantin gjorde två JVM för Sovjetunionen under en spelarkarriär som senare förde honom till Österrike. I Schweiz fick han sitt första tränarjobb, och Konstantin var assisterande tränare i Davos när sonen Philipp föddes 1999. Kurashev den yngre har gått igenom de schweiziska juniorlandslagen och är nu U20-landslagets största profil med fem mål hittills i VM vilket ger honom en delad första plats i skytteligan.

Gör sin tredje säsong för Quebec i juniorligan QMJHL, NHL-draftad i den fjärde rundan av Chicago.

Schweiz senaste medaljmatcher: dyster läsning

Det här är första gången på nio år som Schweiz tagit sig in bland de fyra bästa i VM. Landets två senaste semifinalplatser har tagits 2002 och 2010, men bägge gångerna har det efter det varit slut på det roliga.

2010 föll Schweiz i semifinal mot Kanada med 1–6 och fick i bronsmatchen ge sig mot Sverige med 4–11. 2002 blev det också stryk mot Kanada i semifinal, då med 0–4. I matchen om tredje pris föll schweizarna med 1–5. Schweiz saldo i de fyra senaste medaljmatcherna är alltså fyra förluster med målskillnaden 6–26.

Schweiz har en enda medalj från JVM, ett brons från turneringen i Finland 1998. Det är också enda gången Juniorlejonen fått schweiziskt motstånd i en semifinal. Finland vann då med 2–1.

För schweizisk del kan det alltså bli historiens första finalplats.

Finland bland de fyra bästa: snudd på medaljgaranti

Fram till 1995 avjordes JVM med ett gruppspel, men efter det har det handlat om ett spelsystem med kvartsfinaler, semifinaler och guld/bronsmatcher.

Juniorlejonen har nio gånger tagit sig till semifinal, och hela åtta gånger har laget kommit hem med medalj (tre guld, ett silver och fyra brons).

Finland har i sina senaste semifinaler i JVM stått för strålande insatser, i Helsingfors för tre år sedan blev det en 2–1-seger över Sverige och två år tidigare i Malmö vann Finland över Kanada med 5–1. Den senaste semifinalförlusten kom 2012 i Calgary, 2–3 efter straffar mot Sverige.

Finland har sammanlagt nio gånger i historien varit bland de två bästa i JVM, men aldrig när turneringen arrangerats i Nordamerika. Juniorlejonen försöker alltså i semifinalen säkra sin bästa insats på amerikansk mark.

Förra säsongen: kvartsfinalskrällar följdes av semisensationer

Schweiz seger över Sverige i JVM:s kvartsfinal följer ett mönster som sågs både i OS och herr-VM förra säsongen, med stora skrällar i knockoutskedet. Och då följdes en knall snabbt upp med en till.

I OS slog Tyskland ut Sverige i kvarten, och två dagar senare fällde tyskarna Kanada i semifinal. I VM vann Schweiz mycket överraskande över Lauri Marjamäkis Finland i kvarten, och två dagar senare var det Kanadas tur att åka på stryk i semifinal.

Håller den trenden i sig lever Juniorlejonen farligt i natt. Å andra sidan, i JVM för ett år sedan var Tjeckien den stora överraskningen i semifinal, tjeckernas enda plats bland de fyra bästa på 14 år. Men i semifinal och bronsmatch mot Kanada och USA var det slutskrällt, det blev tjeckiska förluster med 2–7 och 3–9.

Tipset:

Sveriges förlust i kvarten häromdagen och stora Lejonens öde i VM i våras garanterar att Finland är varnat. Laget är garanterat taggat på ett sätt som Juniorkronorna inte var, det handlar om en semifinal och någon risk för att spelarna tar lätt på uppgiften finns inte.

Juniorlejonen har tidigare i turneringen klarat av matcherna mot sämre motstånd på ett övertygande sätt. Finland jobbar sig vidare till final via en seger med 4–1.

