Sökinsatserna efter de försvunna finländarna och svenskan återupptas i Norge - en helikopter har tagit bilder på området

Polisen i Nordnorge planerar att återuppta sökinsatserna efter de tre finländska männen och den svenska kvinnan under på fredag förmiddag. Tanken är att flyga över området med helikopter. Polisen har bett om ett flygförbud i området, för att lättare möjliggöra helikopterflygningarna. Läs det senaste om sökinsatsen här.

Detta har hänt Den 2 januari beger sig tre finländska män, en svensk man och en svensk kvinna ut på fjället Blåbærtinden i Tamokdalen i Troms i Nordnorge. Männen härstammar från Österbotten. Toppen på Blåbærtinden ligger på 1140 meters höjd. Gruppen observerades senast på onsdag eftermiddag. Den svenska mannen i gruppen larmade räddningstjänsten när han inte fick tag på sina vänner. I samband med försvinnande har ett större snöskred ägt rum. Sökinsatsen har pågått sedan onsdagseftermiddag. Men på grund av det dåliga vädret har man gång efter annan varit tvungna att avbryta sökandet. På torsdagskväll tog mobilsignalerna slut. Fram tills igår kväll har polisen sökt efter mobilsignaler från området, men de eftersökningarna är nu avslutade. Insatsen leds av de norska myndigheterna. De håller kontakt med Finlands ambassad. Räddningsaktionen besår av personer från räddningstjänsten och frivilliga. Två flygningar är gjorda i området.



Räddningstjänsten röjer laviner uppe på Blåbärfjellet. Orsaken är att man vill möjliggöra räddningsinsatser till fots. Besked om möjligheten att skicka upp manskap på berget delges tidigast 14.00 lokal tid, då polisen håller sin presskonferens.

Insatsledaren Roland Berntsen säger till VG att flygvädret möjliggjort flygningar över området i dagsljus. Enligt Berntsen undersöker man fortsättningsvis ifall det är säkert att skicka upp manskap på berget.

I nuläget flyger en ambulanshelikopter, den är utrustad med lavinsökare. Tidigare under dagen har militärhelikoptrar varit i luften, men de har landat.

Berntsen säger att det är möjligt att få kontakt med lavinsökare från helikoptern. Enligt honom kan de plocka upp signalen ifall alpinisterna har aktiverat sina sökare.

Strax innan klockan 13 finsk tid studerar poliser, lavinexperter och geologer bilder som helikopter nummer 2 har tagit i dag.

Vid middagstid (lokaltid) kunde man inte skicka upp manskap på berget. NRK rapporterar att man fört upp geologer för att utvärdera riskerna

Strax efter klockan 10 rapporterar norska medier att en helikopter har landat i Tamokdalen. Polisen hoppas fortsättningsvis kunna hitta de saknade personerna vid liv.

- Det här är fortsättningsvis en räddningsaktion. Men vi måste så småningom förbereda oss på att chanserna för att hitta någon vid liv minskar.

Under morgonen rapporterade norska medier att sammanlagt tre helikoptrar står till förfogande. Helikoptrarna har olika ansvarsområden och minst en av dom har lavinsökare.

En militärhelikopter flyger över Blåbärfjellet En militärhelikopter flyger över Blåbärfjellet. Bild: AFP / Lehtikuva

Operationsledaren Per Arve Aas säger till NTB att inget har hänt under natten. Enligt polisen Astrid Nilsen är det en mycket svår räddningsoperation, men polisen kommer att fortsätta.

Klockan 15 finsk tid kommer polisen att hålla en presskonferens.

Norska medier rapporterar att anhöriga till två av de saknade har kommit till Balsfjord. Personerna vill inte tala med medier.

Pressekonferanse på politihuset i Tromsø kl. 1400 i dag angående #skred i #Tamokdalen. Oppmøte i 2.etasje, mulighet for å rigge utstyr fra ca. kl13.30. — Troms politidistrikt (@polititroms) January 4, 2019

Under torsdagen flög helikoptrar i området men insatsen avbröts på grund av dåligt väder.

De saknade alpinisternas bild parkerad i Tamokdalen. De saknade alpinisternas bild parkerad i Tamokdalen. Bild: AFP / Lehtikuva

– Vi gjorde försök för cirka 30 minuter sedan att flyga in över området med helikopter, men vi kom inte in. Sedan försökte försvaret att också ta sig in över området med sin helikopter, men inte heller de lyckades. Så nu väntar vi bara tills vi får flyga in och få översikt i området för att försöka fånga upp signaler från lavinsändare, säger operationsledaren Per Arve Aas på torsdag kväll till SVT Nyheter.

På torsdagskväll tog mobilsignalerna slut. Fram tills igår kväll har polisen sökt efter mobilsignaler från området, men de eftersökningarna är nu avslutade.

