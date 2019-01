Avgjorde urstarke Kläbo Touren redan nu? Ustiugov totalt avsågad i masstarten

Bild: imago/Sven Simon/All Over Press

Den väntade uppgörelsen mellan Johannes Hösflot Kläbo och Sergej Ustiugov verkar inte bli av. Den ryska Tour de Ski-tvåan halkade långt bak i fältet i lördagens masstart – samtidigt som norrmannen kom i mål som etta.

40 sekunder.

Så mycket långsammare var Sergej Ustiugov än Johannes Hösflot Kläbo i lördagens masstart med klassisk teknik i Val di Fiemme. Söndagens klimax verkar med andra ord bli en soloåkning för Kläbos del.

Norrmannen var i sylvass form på lördagen. Den 15 kilometer långa tävlingen såg ut att vara hur lätt som helst för Kläbo, samtidigt som den närmaste konkurrenten Ustiugov hade en blytung dag i spåret.

Ryssen började halka efter då fem kilometer återstod och till slut visade sig Ustiugov vara helt chanslös.

”Måste jobba själv – spännande”

Kläbo stod däremot igen för en uppvisning då han spurtade förbi Francesco De Fabiani på upploppet och knep segern.

– Jag gillar verkligen den här tävlingen. Jag kände att det gick väldigt bra och jag kunde klamra fast mig i täten, säger han till NRK efter tävligen.

Nu ligger Ustiguov nästan en och en halv minut efter Kläbo i sammandraget inför den sista klättringen på söndag.

– Jag måste jobba själv i morgon. Det blir spännande, säger Kläbo.

Resultat, masstart 15 km klassiskt:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 40.52,6

2. Francesco De Fabiani ITA +0,6

3. Alexander Bolsjunov RUS +2,6

4. Andrej Larkov RUS +3,4

5. Maxim Vylegzhanin RUS +4,6

6. Andrej Sobakarev RUS +6,3

7. Hans Christer Holund NOR +13,0

8. Denis Spitsov RUS +27,1

9. Andrew Musgrave GBR +29,0

10. Martin Johnsrud Sundby NOR +29,9

Tour de Ski, herrar (6/7):

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 2.35.08,1

2. Sergej Ustiugov RUS +1.20,4

3. Alexander Bolsjunov RUS +1.43,8

4. Francesco De Fabiani ITA +2.40,5

5. Simen Hegstad Krüger NOR +3.06,8