Malin Lindroth har skrivit en bok om den ofrivilligt partnerlösa: "Det handlar om att äga sin egen berättelse"

Den svenska författaren Malin Lindroth har levt ensam i snart trettio år. I flera år har hon känt en frustration över de vanliga berättelserna om ensamliv som kulturen erbjuder. Därför ville hon skriva om nuckan, om den som lever ofrivilligt ensam.

Med boken "Nuckan" vill Malin Lindroth reclaima, alltså ta tillbaka, ordet nuckan precis som det tidigare gjorts med andra skambelagda ord som bög, flata och bitch.

– Historiskt sett har ordet nucka varit ett hånord som använts för att skambelägga äldre, barnlösa, ogifta kvinnor.

Men i sin bok ger Lindroth ordet en ny innebörd.

– Den moderna nuckan är en person som lever ofrivilligt partnerlös och har gjort det så länge att hon eller han tappat eller aldrig haft referenser till ett tvåsamt liv.

– Det är en livssituation som det finns många vägar till. Det är inte en homogen grupp, men de har det ofrivilliga ensamlivet gemensamt.

Lindroth som själv är över 50 år, barnlös och levt utan partner i snart trettio år, vill att stigmat kring den som lever ofrivilligt ensam ska brytas.

Varför valde du att ta tillbaka ett så laddat ord som nuckan? Varför valde du inte ett annat för att belysa erfarenheten av att leva ensam?

– Det finns en oerhört stark tystnad kring den här erfarenheten. Därför behövs det krafttag för att komma åt erfarenheten och därav behövs det gamla fula ordet, säger Lindroth.

Lindroth som är verksam som författare och dramatiker hade länge velat skriva om ensamlivet eftersom hon tyckte det saknades bra historier.

– I min generation, som är född på 60-talet, har historien om det frivilliga singellivet varit väldigt starkt. När jag var ung var Bridget Jones en stor populärkulturell ikon och sedan kom Sex and the City och Carrie Bradshaw. Alla de här historierna är ju i någon mening historier om framgångsrikt singelliv.