Mikko Rantanen glödhet när Colorado bröt jobbiga förlustsviten och slog Rangers med tennissiffror – Pittsburgh nollade Winnipeg och Laines måltorka fortsätter

Mikko Rantanen hade en trepoängskväll mot New York Rangers när Colorado Avalanche tog en komfortabel 6–1-seger. Nikita Kutjerov som leder poängbörsen i ishockeyligan NHL är nu bara fyra poäng före Rantanen.

Två mål och en assist lyfte upp Rantanen på 65 poäng (19+46) den här säsongen. Han finns på andra plats i poängligan, fyra poäng efter Tampa Bays Nikita Kutjerov.

Mot New York Rangers gjorde stjärnan bägge sina mål i powerplay. Det senare gav hemmalaget Colorado en 5–0-ledning i en match som senare slutade 6–1.

Tack vare segern kunde Colorado bryta en sex matcher lång förlustsvit.

– Efter förra matchen sade vi att vi måste ha en slutspelsinställning i den här matchen, säger Rantanen på NHL:s webbplats.

– Vi var tvungna att bryta förlustsviten nu. Vi har ett halvt år kvar och har fortfarande en slutspelsplats i våra egna händer.

Colorado är sjua i västra konferensen för tillfället.

Sebastian Aho gjorde 1+1 när Carolina Hurricanes slog Columbus Blue Jackets med 4–2. Ahos mål var matchens sista i tom bur.

Hittills den här säsongen har Aho gjort 43 poäng (16+27).