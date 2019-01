På tv i dag: Kläbo försöker hålla undan för Ustiugov – Pärmäkoski jagar skalper

Krista Pärmäkoski har presterat stabilt under Tour de Ski, men fullträffen har uteblivit. Kommer den i dag i masstarten med klassisk teknik? På herrsidan riktas blickarna mot Johannes Hösflot Kläbo och Sergej Ustiugov som duellerar i täten av sammandraget.

Finland: Krista Pärmäkoski och Laura Mononen.

Ingvild Flugstad Östberg har kopplat grepp om Touren. Norskan har 35 sekunder till godo på tvåan, ryskan Natalija Nepriajeva.

Flugstad Östberg har emellertid dåliga erfarenheter av masstarten i Val di Fiemme. De två senaste åren har hon kroknat rejält på just den etappen. Å andra sida – den 28-åriga norskan har sett oerhört stark ut i år och det mesta tyder på att hon kommer att vinna årets upplaga av Tour de Ski.

Krista Pärmäkoski ligger femma, men har bara 16 sekunder upp till trean, Jessica Diggins. Amerikanskan är avsevärt sämre på klassisk teknik så Pärmäkoski har förutsättningar att komma i kapp i dag.

Pärmäkoski var en av förhandsfavoriterna inför Touren, men hon misströstar inte trots att kampen om segern verkar avgjord.

– Formen känns som i fjol, men jag kan inte påverka de övriga. Ryskorna har höjt sig och bredden är större, sade Pärmäkoski efter den femte etappen.

På lördagsmorgonen kom beskedet om att Anne Kyllönen blivit förkyld och avbryter Tour de Ski.

Ytterligare ett norskt toppnamn väljer att avbryta. Sindre Björnestad Skar låg fyra i sammandraget men valde att åka hem efter jaktstarten i Oberstdorf.

Dagen efter att trean Emil Iversen gjort det samma. Konkurrensen om platserna i det norska VM-laget är orsaken till avhoppen.

– Jag förstår kritiken. Men vi har så många bra sprintåkare i Norge att jag måste vara cynisk. Hade jag vetat att jag får åka i VM så hade jag fullföljt Touren, säger Björnestad Skar.