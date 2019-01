Ustiugovs jätteupphämtning räckte inte – slutkörd Kläbo skrev historia i Alpe Cermis: "Kändes som att det aldrig skulle ta slut"

Bild: ullstein bild - Sven Simon / All Over Press

Sergej Ustiugov och Johannes Hösflot Kläbo i farten (arkivbild). Sergej Ustiugov och Johannes Hösflot Kläbo i farten. Bild: ullstein bild - Sven Simon / All Over Press

Johannes Hösflot Kläbo vinner herrarnas Tour de Ski anno 2019. Norrmannen blev både den första debutanten att ta hem totalsegern och dessutom den yngsta åkaren någonsin att göra så. Men det blev jämnare än tänkt.

En minut och 20 sekunder. Så länge tvingades Sergej Ustiugov följa med Johannes Hösflot Kläbo från startstrecket förrän ryssen fick grönt ljus.

Då Ustiugov skickades iväg började han genast ösa på. Det var uppenbart att missen i masstarten på lördagen var en engångsföreteelse. Det var inget som helst fel på Ustiugovs form.

Samtidigt som åkarna närmade sig den sista klättringen verkade Kläbo vara helt slut. Ustiugov fortsatte däremot att ösa på. Men helt som för Krista Pärmäkoski tog loppet slut några hundra meter för tidigt.

Kläbo korsade mållinjen som etta och föll pladask ner på marken. Ustiugov – som knappat in på försprånget med en minut – såg inte ens besvärad ut.

– De säger att det blir mindre brant mot slutet, men det tycker jag inte. Det kändes som att backen aldrig skulle ta slut, säger en utmattad Kläbo till NRK efteråt.

Yngsta herråkaren att vinna touren

Enligt Kläbo blev det bara värre då han informerades om Ustiugovs fart.

– Det var tufft att höra att Sergej åkte så fort. Men jag höll honom bakom mig, säger han.

Den unge norska segraren skrev samtidigt historia. Kläbo blev både den försa debutanten att genast ta hem totalsegern i Tour de Ski och han gjorde det dessutom som yngsta herråkare någonsin.

På damsidan var Charlotte Kalla två år yngre då hon vann touren för första gången.

Resultat, Tour de Ski herrar (7/7):

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 32.51,3

2. Sergej Ustiugov RUS +16,7

3. Simen Hegstad Krüger NOR +48,8

4. Sjur Röthe NOR +1.05,3

5. Alexander Bolsjunov RUS +1.26,6

6. Andrej Melnitjenko RUS +1.37,1

7. Martin Johnsrud Sundby NOR +2.04,3

8. Denis Spitsov RUS +2.05,9

9. Francesco Di Fabiani ITA +2.18,5

10. Andrej Larkov RUS +2.34,6