VM-guld! Juniorlejonen världsmästare efter finalthriller, Kaapo Kakkos sena mål avgjorde

Finland vann JVM-finalen över USA med 3-2. Bild: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

Finland hade tappat en tvåmålsledning och VM-finalen mot USA var på väg mot förlängning. Då petade Kaapo Kakko in guldpucken som betydde att Juniorlejonen blev världsmästare. Seger med 3–2 efter en högdramatisk tredje period.

Vilken final! Vilket lag! Och vilken finish!

Traditionen bröts. Den här gången behövdes det inte ens förlängning. För första gången vann Finland en JVM-final under ordinarie matchtid.

En minut och 26 sekunder återstod då Kaapo Kakko slog till. Backen Henri Jokiharju sköt in pucken framför mål mot 17-åringarna Kakko och Anton Lundell. Den svarta gummitrissan dansade framför den välspelande amerikanska målvakten Cayden Primeau innan Kakko från närhåll vispade upp den i nät.

Det sena 3–2-målet blev avgörande, och Finland som vunnit sina tre senaste JVM-guld i sudden death blev nu världsmästare efter 60 minuter dramatisk finalhockey.

– Känslan är helt otrolig, annat kan jag inte säga, säger segerskytten Kakko till Yle.

USA hämtade upp 0–2 till 2–2

Framför allt finalens tredje period blev en svängig och händelserik historia där Juniorlejonen minsann fick visa den karaktär som krävs för guld.

Jesse Ylönens öppningsmål i power play halvvägs in i matchen betydde att det var finländsk ledning efter två perioder och när backen Otto Latvala satte in 2–0 en bit in i slutperioden kändes guldet redan nära. Så bra spelade Finlands försvar med den bländande målvakten Ukko-Pekka Luukkonen i spetsen.

Men USA ville annat, och med två mål på lika många minuter var matchen utjämnad. Först reducerade Sasha Chmelevksi, sedan kvitterade Josh Norris.

"Gömde inte huvudet i buskarna"

Resten av finalen blev en gastkramande kamp för att undvika misstag, med samtliga spelare fullt medvetna om att nästa mål antagligen skulle avgöra VM-guldets öde.

Lukten av förlängning var redan stark då Juniorlejonen satte in sin slutforcering som gav en VM-titel.

Guldjubel. Guldjubel. Bild: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

– Matchen berättade om hur mentalt starka vi är, säger Henri Jokiharju.

– Vi fick ta emot lite smällar. Men vi gömde inte huvudet i buskarna utan kom igen. Och det spelar ingen roll nu att de hann ikapp, vi är världsmästare, säger Jokiharju.

Första guldet i Nordamerika

Finland hade tagit fyra JVM-guld tidigare, men samtliga på europeisk is. Nu vann Juniorlejonen för första gången en U20-titel på nordamerikansk mark, i smalare rink med mindre isyta.

Och det efter en turnering där insatserna blev bättre och bättre för varje match. Till slut föll också spelet i numerärt underläge på plats, vilket sist och slutligen avgjorde finalen.

USA hade inför guldkampen bjudit på hela turneringens mest effektiva powerplay, medan Finland haft problem i boxplay.

Den statistiken sågs det ingenting av i VM-finalen. USA fick under den första dryga halvan av matchen spela i tio minuter med en spelare mer på isen, men utan att lyckas göra mål. Grunden till den finändska segern var lagd.

Och efter Kakkos segermål kunde det stora jublet bryta ut.

"Bättre kan det inte bli"

– Det var en fartfylld match och Kaapo satte in sista målet snyggt. Jag är stolt över killarna. Det är en fin känsla. Bättre än så här kan det inte bli, sammanfattar Henri Jokiharju under ett guldfirande som bjöd på gott om fuktiga ögon på isen.

Inte minst hos lagets tränare Jussi Ahokas.

– Oj vad vi kämpade. De reste sig till 2–2 men vi bara fortsatte. Vilka spelare vi har, och vilket team jag hade. Vi gjorde det här tillsammans. Den här gruppen trodde på det här, säger en tydligt rörd Ahokas.

Jussi Ahokas och bucklan. Jussi Ahokas och bucklan. Bild: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

Efter ett tag flyttades firandet från isen till omklädningsrummet och inför Yles tv-kameror fick Ahokas hålla ett första litet tacktal till sin trupp.

– Jag kan inte annat än tacka er. Precis alla av er kommer att bli toppspelare, men framför allt är ni fina människor.

Och dessutom färska världsmästare.

USA–Finland 2–3 (0–0, 0–1, 2–2)

31.31 0–1 Jesse Ylönen (Oskari Lehtonen, Valtteri Puustinen) pp

46.00 0–2 Otto Latvala (Aleksi Heponiemi, Rasmus Kupari)

47.01 1–2 Sasha Chmelevski (Jack Hughes, Noah Cates)

48.47 2–2 Josh Norris (Chmelevski, Cates)

58.34 2–3 Kaapo Kakko (Anton Lundell, Henri Jokiharju)