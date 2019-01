Dags att nominera årets Åbobo – Operation Matkasse en av kandidaterna

Åboborna kan nu rösta på den person som på bästa sätt gett Åbo positiv synlighet år 2018. Bland de tio kandidaterna hittas bland annat Operation Matkasse, Åbo Akademis rektor Mikko Hupa och Sirpa Korte, direktör för kollektivtrafiken i Åbo.

Det går också att rösta på en kandidat som inte finns med på listan.

Den sista januari avslöjas vem som denna gång vunnit titeln samt Åbobornas beundran och uppskattning. Tävlingen årets Åbobo ordnas av stadstidningen Turkulainen, Radio City Turku, Yle och Åbo stad.

Ifjol valdes TPS-veteranen Tomi Kallio till årets Åbobo.

Kandidaterna är:

Eino och Aapeli

Det 10-åriga tvillingparet Eino och Aapeli från Åbo uppträdde för första gången offentligt i Åboartisten Robins musikvideo. I år har den käcka duon blivit känd i hela landet med sin singel ”Mä voisin olla se”.

Janne Helin

Arkitekten Janne Helin har fungerat som verkställande direktör för Schauman Arkitekter Ab sedan 2012. Han ansvarar för utkasten till planen för det nya Hamburger Börs. Utkasten publicerades i oktober och togs emot med stor entusiasm.

Kisu Korsi

Kisu Korsi är en ansedd modedesigner från Åbo. Hennes klänningar kunde i år igen beundras under självständighetsdagens slottsbal. Kisus specialkompetens är väldigt skickligt gjorda måttbeställda korsetter.

Marjo Sjöroos

Modellmamman Marjo Sjöroos från Åbo grundade Fashion Team för 30 år sedan. Via Fashion Team har en stor mängd toppmodeller tagit steget in i modellvärlden. Det samma gäller för tävlingen Miss Turku som Sjöroos har ordnat under de senaste 30 åren.

Mikko Hupa

Mikko Hupa, rektor för det hundraåriga Åbo Akademi, har en lång akademisk karriär bakom sig. Han försvarar starkt universitetets ställning och förespråkar internationalism och mångfald.

Miska Kaukonen

Skådespelaren Miska Kaukonen gjorde en stark insats som Gollum i pjäsen Sagan om Ringen vid Åbo stadsteater och hyllades stort av kritikerna. Utöver att ha blivit känd för sina uppträdanden på teaterscener i Åbo har han även haft framträdanden på vita duken.

Sirpa Korte

Åboregionens kollektivtrafik Föli håller Åboborna i rörelse. Bakom Föli ligger Sirpa Korte, direktör för kollektivtrafiken. Under hennes ledning har de gula bussarna ackompanjerats av stadscyklarna och de populära vattenbussarna.

Susanna Tapani

Ishockeyspelaren Susanna Tapani, som deltagit i fem världsmästerskap samt två olympiska spel, vill göra TPS till det bästa ishockeylaget i Finland. Tapani är även härskande världsmästare i ringette.

Suvi Kotilainen

Suvi Kotilainen, producent och vd för föreningen Turun Suurtorin keskiaika, står för ordnandet av medeltidsmarknaden och julmarknaden vid Gamla Stortorget. Hon är även ordförande för rollerderbylaget Dirty River Roller Derby.

Operation Matkasse

Operation Matkasse hjälper mindre bemedlade i Åbo och i närliggande kommuner. Föreningen skaffar mat, hygienprodukter och kläder för mindre bemedlade personer. I förfjol delade föreningen ut cirka 158 000 matkassar.

Röstningen pågår till den 24 januari på stadstidningen Turkulainens eller Radio Citys webbplatser.

Titeln årets Åbobo delades ut första gången 1985. Utöver Tomi Kallio har titeln under de senaste åren vunnits av hästen Kiss My Turku, Makwan Amirkhani, Erik Mansikka, Pekka Hyysalo, Juhani "Tami" Tamminen, Michael Monroe, Leskirouva Pallivahasta - Marja Tyrni (Aku Hirviniemi), Jethro Rostedt, Heidi Leyser och Sirkka-Liisa Kivelä.



Tidigare vinnare av tävlingen Årets Åbobo:

2017 ishockeyspelaren Tomi Kallio

2016 hästen Kiss My Turku

2015 fribrottaren Makwan Amirkhani

2014 restaurangägaren, köksmästaren Erik Mansikka

2013 freestyleåkaren Pekka Hyysalo

2012 hockeylegenden Juhani Tamminen

2011 rockartisten Michael Monroe

2010 Putous-gestalten Marja Tyrni från Pallivaha

2009 företagaren, tv-kändisen Jethro Rostedt

2008 djurskyddsövervakaren Heidi Leyser

2007 professor Sirkka-Liisa Kivelä

1999 infanterigeneralen Adolf Ehrnrooth

1998 djurskyddsövervakaren Anja Eerikäinen

1997 infanterigeneralen Adolf Ehrnrooth

1996 Miss Finland Lola Odusoga (Wallinkoski)

1995 ishockeyspelaren Saku Koivu

1994 kommodoren Raimo Tiilikainen

1993 radioreportern Antti Korhonen

1992 vd för Masa-Yards Oy (senare Kvaerner Masa-Yards Oy) Martin Saarikangas

1991 radiopersonligheten Markku Heikkilä

1990 vd för Sydvästra Finlands cancerförening Kari Ojala

1989 överträdgårdsmästaren för Åbo universitets botaniska trädgård Arno Kasvi

1988 djurskyddsövervakaren Anja Eerikäinen

1987 Studentaktiva Petteri Sinervo från Åbo Handelshögskola

1986 djurskyddsövervakaren Anja Eerikäinen

1985 underhållningsartisten Anneli Saaristo