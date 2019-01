Misslyckat kuppförsök i oljerika Gabon - officerare som försökte störta president Ali Bongo greps

En liten grupp officerare och soldater i centralafrikanska Gabon som försökte genomföra en militärkupp mot president Ali Bongo, har gripits.

Upproriska soldater tog i natt över en regeringskontrollerad radio&tv station där den förmodade kuppledaren, löjtnant Kelly Ondo Obiang meddelade att presidentens bandade nyårstal från sjukbädden i Marocko "förstärkte farhågor om presidentens möjligheter att utöva sitt arbete."

Obiang beskrev sig som en officer i republikanska gardet och ledare för en självutropad "patriotisk rörelse och dess försvarsstyrka."

På videon såg man hur Ondo Obiang flankeras av två soldater med stormgevär i studion.

Det hördes skottlossning kring det statliga radio&tv-centret där ett par hundra anhängare samlades. De drevs ändå bort och den lilla gruppen missnöjda officerare soldater greps på order av arméledningen.

- Freden har återställts och läget är under kontroll, försäkrade regeringens talesman Guy-Bertrand Mapangou.