Röstpremiär! Christoffer Strandberg som Mumin, Saga Sarkola som Lilla My, Maria Sid som Muminmamman - se och hör klipp från kommande “Mumindalen”!

Följ med in i den nytecknade Mumindalen! Muumilaakso-sarjan hahmoja vierekkäin valkoisella taustalla. Kuvassa vihreässä asussaan Nuuskamuikkunen, raidallisessa essussaan Muumimamma, Niiskuneiti, Muumipeikko, Muumupappa, pieni Pikku Myy ja innostunut Nipsu. Bild: Moomin Characters & Gutsy Animations

Vi har sett stillbilder av den nya animationsserien Mumindalen som visas på Yles kanaler fr.o.m. 25.2. Men nu får vi se figurerna röra på sig och framför allt prata med sina nya finlandssvenska respektive finska röster. Hitta din egen favorit!

Mumin och Snusmumriken. Bild: Moomin Characters & Gutsy Animations

Harmoniska färger och mjuka former är en genomgående linje i den kommande serien "Mumindalen" som skapats av ett internationellt animationsteam under ledning av ett finländskt företag.

Vår lots in i den världen blir förstås den ultimata huvudpersonen - det alltid litet fundersamma Mumintrollet.

I den nya animationen är det skådespelaren, komikern och underhållaren Christoffer Strandberg som ger sin röst till Mumin.

Här kan du läsa en längre intervju med Christoffer om hans tankar kring muminprojektet och vad han tycker att muminberättelserna har att ge världen just nu.

Muminhuset. Bild: Moomin Characters & Gutsy Animations

Men nu har vi en tös som bestämt hävdar att det är hennes tur. Så, vi låter den alltid så rättframma Lilla My stiga fram!

I rollen hör vi nu Saga Sarkola.

Ja, vad heter han som Lilla My syftar på i delen vi just såg? Mannen som klarar sig med litet här i livet, men som hämtar med sig hela våren varje gång han dyker upp.

Den eviga vandraren Snusmumriken spelas nu av Paavo Kerosuo.

Då har turen kommit till en av Mumintrollets bästa vänner, aningen otåliga men mycket rara Sniff. Denna gång funderar han varken på att äta eller sova utan på en ny idé. Vi hör Andreas af Enehielm i rollen som Sniff.

Välkommen med ut på en båttur tillsammans med Mumintrollet och den ofta så rådiga Snorkfröken. Den sistnämnda nu spelad av Edith Holmström.

Läs en intervju med Edith här.

Muminhuset. Bild: Moomin Characters & Gutsy Animations

Vi tar sikte på muminhuset och söker upp den lugna och kloka Muminmamman som är hela familjens stöd och trygghet. Här tolkas hon av Maria Sid.

Men sssssssch!...

Nu fattas bara en figur av de sju vi får se och höra denna gång. Muminfamiljens rastlösa själ. Har lyckats gömma sig i sin hatt? Nej, men han har faktiskt lite problem med den. Carl-Kristian Rundman hör vi nu i rollen som Muminpappan.

Den första rundturen är gjord bland figurerna i den nytecknade och här svenskspråkiga Mumindalen. Serien dubbas samtidigt i en finskspråkig version där du hör Joonas Nordman som Mumintrollet, Kiti Kokkonen som Lilla My, Olavi Uusivirta som Snusmumriken, Markku Haussila som Sniff, Satu Silvo som Muminmamman och Ville Haapasalo som Muminpappan.

Läs mer om den finskspråkiga versionen här och lyssna på alla finska skådespelarröster!

Vill du jämföra de olika rollerna på svenska och finska? Kolla videon där båda språken varvas!

Premiär för serien Mumindalen blir det på Yles kanaler 25.2 2019.



Läs mer i tidigare artikel här.