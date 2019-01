Ishockeymålvakten Ukko-Pekka Luukkonen gör sin första säsong i kanadensiska Sudbury Wolves och är nöjd med sin flytt. Han är en av lagets nyckelspelare men trots att över halva säsongen är avklarad är namnet fortfarande en svår nöt att knäcka. Ukko-Lekka Puukkonen och Ukka–Pukka Luukkanen, resulterar lagkamraten Quinton Byfields försök i.

Luukkonen är bara 19 år gammal men har skördat stora framgångar under sin juniorkarriär. U18-guld 2016, A-juniorernas FM-guld 2017 och U18-silver 2017 har han hunnit med före veckoslutets guldfest i Vancouver.

För snart tre år sedan, sommaren 2016 då Luukkonen nyss hade fyllt 17, lyfte NHL-scoutveteranen Göran Stubb upp Luukkonen som 2017-draftens potentiella blåvita överraskningsspelare.

– Ukko-Pekka Luukkonen är målvakt i HPK. Han slog sig in i HPK:s juniorlag under säsongen. Sedan kom han med i U18-laget och var nyckelspelare när laget vann VM-guld i USA i april. En jättestor kille som fortfarande är okänd, sade Stubb.

Göran Stubb ser många ishockeymatcher.

Luukkonen reserverades sedan i den andra omgången av Buffalo Sabres som nummer 54. Bara en målvakt, Jake Oettinger, plockades tidigare då Dallas Stars lade vantarna på jänkaren som draftens 26:e spelare.

I somras lämnade Luukkonen HPK för spel i juniorligan OHL och Sudbury Wolves. Luukkonen, som är hockeyfostrad i Hyvinge, hann med fyra säsonger men bara en ligamatch i Tavastehus. Säsongen 2017–18 spelade han huvudsakligen i Mestisklubben LeKi.

Ukko-Pekka Luukkonen ligadebuterade mot KooKoo den 25 januari 2018.

Sudbury ligger norr om Huronsjön i Ontario, Kanada, och har cirka 160 000 invånare. Toronto är den största närliggande storstaden och ligger en cirka fyra timmar lång bilfärd söderut.

Efter att cirka 40 matcher av den 68 matcher långa grundserien har spelats ligger Sudbury Wolves åtta i OHL som består av 20 lag.

Luukkonens räddningsprocent 92,3 är näst bäst i ligan och i statistiken för insläppta mål per match räcker noteringen 2,49 till en tredje plats bland målvakter som har spelat mer än tio matcher.

Luukkonen har varit nöjd med sitt val att ta klivet över Atlanten.

– Nu behöver jag inte pendla mellan två olika ligor. Det finns en tydlig vecko- och dagsrytm.