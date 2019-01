Vinnare på Golden Globes i USA: Lady Gaga, Christian Bale och Bohemian Rhapsody regerade på prisgalan

Tidigt på måndag morgon regnade det gyllene glober på eliten i Hollywood i Los Angeles. Det är alltså frågan om galan Golden Globes där utländska Hollywood Foreign Press Association delar ut priser för det gångna årets filmer och tv-serier.

Galan inleddes med värdduon Andy Samberg och Sandra Oh som skojade att de var de andra kandidaterna som inte hade några skelett i garderoben.

Skämtet är en syftning till årets Oscarsgala som fortfarande saknar värd efter att Kevin Hart avgick på grund av kritik för tio år gamla homofobiska tweets.

De skämtade även om att en lycklig medlem i publiken skulle få äran att agera värd på Oscarsgalan.

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Regissören Alfonso Cuaron gjorde dubbelvinst på galan. Dubbelvinst på Golden Globes 2019 för regissören Alfonso Cuaron. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Kvällens första pris gick till Michael Douglas som vann bästa skådespelare i en komediserie för serien The Kominsky method.

Veteranskådespelaren Christian Bale vann priset för bästa manliga huvudroll i en komedi för sin porträttering av USA:s före detta vice president Dick Cheney i regissören Adam McKays Vice.

Återigen hade Christian Bale uppmärksammats för sin galna förvandling inför en roll - denna gång en radikal viktuppgång för att spela Cheney.

Dick Cheney har kritiserats häftigt för sin roll i Bushadministrationens krigiska handlingar och anses ha agerat marionettmästare bakom den dåvarande regeringens kulisser.

- Tack till Satan för inspirationen för den här rollen, sade Bale när han tog emot sitt pris.

Den hyllade spionserien The Americans vann bästa pris som årets dramaserie för sin sjätte och sista säsong. Serien skildrar två ryska agenter som infiltrerat den amerikanska förorten under kalla kriget.

Seriens manliga huvudrollsinnehavare Matthew Rhys har tidigare vunnit en Emmy för sin prestation medan hans kollega Keri Russell på måndag morgon snuvades på priset för bästa kvinnliga huvudroll i en dramaserie. Det priset tog Sandra Oh i stället för sin roll i Killing Eve.

Bästa manliga huvudrollsinnehavare i en dramaserie gick till Game of Thrones-alumnen Richard Madden för hans insats i Bodyguard.

Den kritikerrosade, svartvita filmen Roma har redan i flera veckor hyllats som en av årets bästa filmer.

Bakom filmen står den mexikanska regissören Alfonso Cuaron, som tidigare regisserat bland annat den dystopiska Children of Men och astronautfilmen Gravity.

På årets Golden Globes belönades Cuaron som årets bästa regissör medan Roma blev bästa utländska film.

Roma fick sin premiär på Netflix i Finland för dryga två veckor sedan.

Många personers satsningar gick också i uppfyllelse när Lady Gaga vann bästa sång för låten Shallow i musikdramat A Star Is Born. Hon spelar även en av filmens huvudroller gentemot Bradley Cooper som också regisserat filmen.

Därtill korades Spiderman: Into the Spiderverse som årets bästa animerade film.

Den danska skådespelaren Viggo Mortensens och Mahershala Alis gemensamma satsning Green Book belönades stort på galan.

Mahershala Ali, som tidigare vunnit en Oscar för sin roll i Moonlight, tog hem priset för bästa manliga biroll.

Green Book utsågs även som vinnare av årets bästa filmmanus och årets bästa komedi eller musikal.

I filmen spelar Viggo Mortensen chauffören till en afroamerikansk pianist som reser genom 1960-talets USA på olika spelningar.

Skådespelerskan Amy Adams stod nominerad för sina roller i HBO-serien Sharp Objects och det politiska dramat Vice där hon spelar Dick Cheneys fru.

Sharp Objects behövde inte gå hem tomhänt. Patricia Clarkson vann för bästa kvinnliga biroll i en begränsad tv-serie.

I tv-kategorin förlorade Adams till Patricia Arquette som vann för sin roll i serien Escape at Dannemora.

På filmfronten var det Regina King som tog priset för bästa kvinnliga biroll för sin prestation i If Beale Street Could Talk.

Priset för bästa kvinnliga huvudroll mottogs av Glenn Close som spelade fru till en nobelpristagare i The Wife, som regisserats av svenska Björn Runge.

- Kvinnor, vi är uppfostrare, vi gör vad som väntas av oss. Vi har våra barn, våra män, våra partners men vi måste hitta personlig lycka också. Vi måste följa våra drömmar. Vi måste säga att vi kan göra "det där" och få tillstånd att göra det också, sade Close under sitt tacktal.

Queen gjorde nysuccé på galan. Musikporträttet Bohemian Rhapsody vann pris för bästa dramafilm medan huvudrollsinnehavaren Rami Malek vann för sin insats som bandets frontfigur Freddie Mercury.

I kampen om bästa drama slog Bohemian Rhapsody favorittippade A Star Is Born, Spikes Lees och finska Jasper Pääkkönens BlackKklansman och superhjältefilmen Black Panther.

Skådespelerskan Olivia Colman blev vinnare av bästa kvinnliga huvudroll i en komedi eller musikal för sin prestation i den brittiska dramakomedin The Favourite.