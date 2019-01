Rättegången mot Kevin Spacey inleddes med besöksförbud

Kevin Spacey, känd bland annat från tv-serien "House Of Cards". Kevin Spacey Bild: www.INSTARimages.com/All Over Press

Rättegången mot skådespelaren Kevin Spacey inleddes på måndagen. Spacey anklagas för sexuellt ofredande av en 18-årig man.

Skådespelaren Kevin Spacey, 59, anklagas för sexuella övergrepp mot en 18-årig man, i en bar 2017. Spacey ska enligt offrets mamma ha köpt drinkar åt pojken och sedan satt handen i byxorna på 18-åringen och tafsat på honom.

Spacey anklagas för sexuellt ofredande och misshandel. Han hävdar att han inte är skyldig till de brott han anklagas för.

Spacey ombads att inte ha kontakt med offret och dennes familj.

Infann sig i rätten

Spacey ansökte tidigare om att inte behöva närvara vid rättegången eftersom det enligt honom själv bara skulle leda till mer negativ publicitet. Ansökan avslogs av en domare.

Under måndagens förhandlingar meddelade domaren att Spacey måste hålla sig på behörigt avstånd från mannen och de personer som vittnat.

Om han slutligen döms för ofredandet riskerar han upp till fem års fängelse.

Fler än 30 personer har anklagat Spacey för bland annat sexuellt ofredande.

Som följd har skådespelaren bland annat klippts bort från filmen “All The Money In The World” och fått sparken från Netflix-serien “House Of Cards”.

Ofredandet av 18-åringen är den enda anklagelsen som lett till rättsliga åtgärder.