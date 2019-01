Rebecca Ehrnrooth drömmer om att möta förebilden Stina Nilsson men nu är det JVM som gäller – ”Hoppas på en medalj i stafetten”

Junior-VM i de nordiska skidgrenarna ordnas i år i Finland och Rebecca Ehrnrooth får stortävlingsdebutera på hemmaplan. Förra säsongen var problemfylld men inför tävlingarna i Lahtis pekar formkurvan åt rätt håll igen.

Förra vintern var ingen höjdare för Espoon Hiihtoseuras Rebecca Ehrnrooth. Hon kände sig sliten efter årsskiftet och det var länge oklart vad som låg bakom den sviktande formen.

På sommaren kom läkarna fram till att hennes halsmandlar skulle opereras bort och först i augusti kunde hon börja träna på allvar.

Nu ler ändå livet för 19-åringen som på nyårsdagen fick höra att hon får stortävlingsdebutera i JVM, som ordnas i Lahtis mellan den 20 och 27 januari.

– Just nu pekar formkurvan uppåt och jag tycker att jag har gått framåt trots svårigheterna under våren och sommaren. Ett stort tack går till mina tränare och lagkompisarna i juniorlandslaget, berättar Rebecca Ehrnrooth då Yle Sporten träffar henne under vinterns hittils vackraste dag i Oitans, i norra Esbo.

Ehrnrooth finslipar formen i hemmaspåren i Oitans. Rebecca Ehrnrooth i spåret. Bild: Yle/Kristian Karlsson

Förra våren tog hon studenten från Mattlidens gymnasium och från och med den här säsongen har hon varit en del av juniorlandslaget.

– Att vara med i landslaget har fört med sig en massa positivt som alla tränare och läkare. Det viktigaste är att få ta del av den kunskap som finns inom landslagsverksamheten.

– Efter gymnasiet bestämde jag mig för att ta ett mellanår och satsa endast på skidåkningen. Det har varit skönt att leva utan skolstress men nästa vår ska jag nog söka in till Hanken.

Junior-VM – inget att vara nervös över



För ett par år sedan deltog Ehrnrooth i ett par juniortävlingar i Norge, men annars har hon tävlat i Finland. Nu blir det ändå andra bullar då världerns främsta juniorer samlas i Lahtis.

– Det här blir karriärens hittils hårdaste tävlingar, det är klart. Jag tror inte jag kommer att vara mer nervös än inför en normal tävling. Men nivån är en helt annan än vad jag varit med om tidigare.

Ehrnrooth kommer att delta i sprinten som går med klassisk skidtekning och fem kilometer fritt. Trots att motståndarna är relativt okända har hon en klar målsättning.

– Att skida säsongens bästa tävlingar och ta sig in bland de 20 främsta borde vara realistiskt. Hoppas jag lyckas på båda sträckorna.

Vilken av starterna ser du mer framemot?



– I vinter har fristilen fungerat lite bättre så jag säger fem kilometer fritt. Då jag har en bra dag och skidorna är i skick kan jag klara mig lika bra med båda teknikerna.

Rebecca Ehrnrooth tror inte hon kommer att stressa över sin debut i junior-VM. Rebecca Ehrnrooth är redo för sitt första stora mästerskap. JVM i Lahtis 2019. Bild: Yle/Kristian Karlsson

Och går allt enligt planerna i de indivuella starterna hoppas hon kunna vika åt sig en plats i stafettlaget på 4 x 3,3 kilometer.

– Jag hoppas kunna vara med i stafetten där vi borde få ihop ett starkt lag och kunna kämpa om riktigt bra placeringar.

Hur bra?

– Månne inte alla i laget hoppas på en medalj, men vi är klokare då vi sett de övriga ländernas skidåkare tävla.

Och vilka åkare är de största stjärnorna i U20-klassen?



– Sveriges Frida Karlsson som är väldigt bra och har vunnit en massa tävlingar i Sverige och klarat sig i den Skandinaviska cupen. Sen har vi norskan Kristine Stavås Skistad som var i sprintfinal i världscupen i Lillehammer. Att slå Karlsson och Stavås Skistad blir nog för tufft men samtidigt är det fint att få mäta sig med dem.

Från Oitans till världscupen

Just nu ligger allt fokus på junior-VM i Lahtis och sen väntar FM-tävlingar för både juniorer och seniorer. Och blickar vi några år framåt i tiden hoppas hon kunna titulera sig som världcupsåkare.

– Jag skulle gärna ha längdskidåkning som mitt yrke och kunna livnära mig på sporten. Världscupen är inte alltför långt borta, framför allt då det tävlas i Finland. Det var faktiskt ganska nära att jag skulle ha fått åka i Ruka. Men om 2–3 år hoppas jag kunna tävla regelbundet i världscupen.

Vad talar för att det ska vara möjligt?

– Jag började satsa ganska sent på skidåkningen, först 2014. Jag tränar ännu mindre än mina jämnåriga konkurrenter men ökar lite i taget på träningsmängderna. Därför tycker jag att jag har kapacitet att fortsätta utvecklas.

Vad satsar du på i din träning just nu?

– På tekniken, i både fritt och klassiskt och att behålla snabbheten så att den inte dör ut. Jag behöver också mer kraft, framför allt då parstakningen blir viktigare.

Rebecca Ehrnrooth som tidigare hållit på med segling, tennis och simning medger att hon är en stor skidåkningsfantast – även utanför träningsspåret.

– Jag följer med väldigt aktivt, både längdskidåkning och skidskytte. Åkarna i världscupen är mina förebilder och jag lär mig en massa genom att följa med dem via tv. Jag kollar hur de taktikerar inom loppen, hurudan teknik de har och hur deras skidor fungerar.

Stina Nilsson är Rebeccas största förebild. Stina Nilsson ler vid målgången.



Någon som du följer med extra noga?

– Stina Nilsson är verkligen min favorit. Hon är överlägsen i sprint och en otroligt stark skidåkare.

Och när slår du henne?

– Det kan nog ännu ta ett tag, avslutar en skrattande Rebecca Ehrnrooth.