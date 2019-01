Turkiets Erdoğan: USA:s villkor för reträtten ur norra Syrien ett “allvarligt misstag”

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan fördömer USA:s villkor för en reträtt från norra Syrien. President Donald Trumps löfte om att dra amerikanska styrkor ur Syrien kan få vänta.

Planerna på att dra tillbaka de amerikanska soldaterna stationerade i norra Syrien verkar läggas på is.

President Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare John Boltons besök i Turkiet för att förankra USA:s krav på Turkiet för reträtten verkar inte ha gått som planerat.

Bolton ska ha framfört krav om att Turkiet skulle garantera den kurdledda styrkan SDF:s säkerhet, om Turkiet går in i norra Syrien då USA drar sig tillbaka.

John Bolton fick träffa presidentens talesperson Ibrahim Kalin i Ankara, men närmare än så kom han inte den turkiska presidenten. USA:s nationella säkerhetsrådgivare John Bolton träffade turkiska kollegan Ibrahim Kalin i Ankara. Bild: EPA-EFE/TURKISH PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

SDF har varit USA:s allierade och den viktigaste styrkan i kampen mot IS i Syrien.

Den kurdledda styrkan ses ändå av Turkiet som en terrorgrupp, på grund av de politiska banden till den kurdiska PKK-gerillan.

SDF består av krigare från många etniska grupper i området, men leds av den kurdiska YPG-gerillan.

Kravet om att garantera deras säkerhet har inte fallit i god jord och Bolton nekades ett planerat möte med Erdoğan i Ankara.

"Ett allvarligt misstag"

Den turkiska regeringen beskrev de amerikanska kraven som ett allvarligt misstag.

Erdoğan gick också offentligt till kraftigt angrepp mot både Bolton och USA:s krav, som han beskrev som en israelisk komplott.

- Vi kan inte acceptera det budskap Bolton levererade från Israel och vi låter oss inte luras av det, sade Erdoğan i ett tal till parlamentet på tisdag.

- Tydligen känner USA inte de här grupperna, sade Erdoğan.

- De här terrorgrupperna representerar inte mina kurdiska bröder. Om USA tror det begår det ett stort misstag, sade Erdoğan.

Erdoğan sade också att förberedelserna för den turkiska invasionen av norra Syrien är färdiga och att landets armé är beredd att gå in i området som nu kontrolleras av SDF med USA:s stöd.

Kommentaren verkade ämnad som ett hot, då den turkiska regeringen tidigare har sagt att den tänker angripa SDF i området oberoende av amerikansk närvaro.

Bakslag i kampen mot IS

Även om Donald Trump menar att Turkiet har lovat att bekämpa IS i Syrien om de går in i de SDF-kontrollerade områdena, är både experter och invånare i norra Syrien skeptiska.

Dels befinner sig IS sista områden långt ifrån de områden som Turkiet har uppgett att det tänker ta i besittning, dels tvivlar många på dess vilja att ta sig an IS.

Om Turkiet angriper SDF befaras det också leda till att IS igen börjar utvidga sina områden då motståndet försvagas.

Etnisk rensning befaras

Många invånare i de SDF-kontrollerade områdena är också rädda för vad en turkisk invasion skulle föra med sig till de länge relativt lugna och fredliga regionerna.

Både kurderna och olika religiösa minoriteter i området befarar att de rebellgrupper Turkiet har utbildat och beväpnat kan upprepa det som hände efter den turkiska invasionen av Afrin-regionen.

Syriska rebeller som lyder under Tukriet på väg mot den SDF-kontrollerade staden Manbiji i norra Syrien. Syriska rebeller som lyder under Turkiet på väg mot kurdiska områden i norra Syrien. Bild: EPA-EFE/STR

Rebellerna anklagas för krigsbrott, bland annat plundring, etnisk rensning, stöld, kidnappningar och mord i Afrin-regionen.

Många av de turkiskstödda grupperna anses dessutom höra till de mer radikala väpnade jihadistiska grupperna i Syrien, som ser religiösa och etniska minoriteter som feltroende och berättigade mål för våld och förföljelse.

- Om Turkiet invaderar kommer det inte bara att skada kurderna, utan oss alla. Det kommer att betyda ett slut på det här demokratiska experimentet i norra Syrien och på alla som bor öster om Eufrat, inklusive oss kristna, sade Sanharib Barsoum som leder partiet Assyriska Unionen till amerikanska NPR.

Partiet är en av många grupper i norra Syrien som har vädjat till USA att inte dra sig ur området.

Källor: AFP, AP, Reuters, Al-Jazeera, NPR, The Guardian, The New York Times, Kurdistan24