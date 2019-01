Medelinsamling på olika grunder – VAMK fick nio gånger mindre än Novia

Lite roligare hade det varit att få in sex miljoner än 600 000, det medger Vasa yrkeshögskolas rektor Tauno Kekäle. Men i övrigt vill han inte jämföra sig med den svenskspråkiga grannhögskolan Novia.

Kekäle bedömer att VAMK kommer att ha stor nytta av de företagskontakter man knutit under insamlingen.

Vasa yrkeshögskola, eller Vaasan ammattikorkeakoulu, fick i runda tal in 685 000 euro i den medelinsamling som avslutades vid årsskiftet.

De facto är det fortsättningsvis möjligt att komma med donationer. Men hur mycket statlig motfinansiering som högskolorna kan vänta sig avgörs enligt hur stor summa man lyckades få in före utgången av 2018.

Tauno Kekäle, rektor vid Vasa yrkeshögskola, säger att insamlingen gick ungefär som förväntat.

- Vi kom väldigt nära vår målsättning på 700 000, så man måste vara nöjd.

För Kekäle innebar fjolåret ett intensivt arbete. Så gott som varje euro som flutit in är resultatet av möten med företagsledare.

- Jag har marscherat till företagen och skakat hand med deras chefer, druckit kaffe med dem, förklarat vad Vasa yrkeshögskola gör och förklarat vad medelinsamlingen innebär.

På ett år blev det omkring hundra företagsbesök, vilket är betydligt fler än vad yrkeshögskolan normalt gör.

I praktiken har det handlat om att diskutera sig fram till vad det enskilda företaget och yrkesutbildaren VAMK kunde ha för nytta av varandra, också utöver eventuella donationer.

- Vi håller redan på och gör upp samarbetsavtal med olika företag. De ska delta i vår undervisning och vi kommer att delta i deras verksamhet.

Och det här arbetet kommer att ge resultat också framöver. Kontakterna visar sig sannolikt viktigare än pengarna, säger Kekäle.

- På många företag har man sagt att man inte kan delta i pengainsamlingen, att deras regler förbjuder sånt. I längden var det ändå viktigt att jag träffade de här företagsledarna.

Att den svenskspråkiga yrkeshögskolan Novia, som också sambor med VAMK på Campus Alere på Brändö i Vasa, under sin insamling fick in hela nio gånger mer är något som också går i linje med förväntningarna enligt Tauno Kekäle.

- Svenskspråkiga har under historiens gång haft möjlighet att sätta undan pengar i fonder och stiftelser som har vuxit och blivit stora.

Att högskolor som Novia och Arcada den här vägen lätt får in större summor överraskar alltså inte, menar Kekäle.