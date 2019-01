Morgonkollen: Donald Trump försvarade mur mot Mexiko i TV-tal, Finlands regering överraskar med ett nytt förslag om vården

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Utrikes

President Donald Trump har hållit ett uppmärksammat TV-tal på bästa tittartid för att försvara sitt projekt med en mur mot Mexiko. Han varnade för både knark och våldsbrott från invandrarna.

I Sverige har landets spelmonopolet luckrades upp vid årsskiftet och efter det har spelbolagen fått licens i Sverige för webbsidor som av allt att döma riktar sig till finländare och norrmän. Vid spelinspektionen i Sverige är man inte helt nöjd med läget.

Förhandlingarna för att undvika ett handelskrig mellan USA och Kina

förlängs i Peking med minst en dag. Det ses som ett uppmuntrande tecken på framsteg. Samtalen som har pågått i två dagar återupptogs på i dag.

Polisen i Troms i Norge meddelar att de i dag kommer att försöka söka efter de fyra personer som förmodas har omkommit i en lavin på Blåbærsfjället i Nordnorge.

Inrikes

Regeringen överraskar med ett nytt lagförslag om vården, som väntas blir föremål för diskussioner i riksdagen i dag. Regeringen vill ge privata vårdbolag bättre möjligheter att sköta icke-brådskande operationer inom de nuvarande sjukvårdsdistrikten.

Vi har gått igenom statistik som visar hur våra liv ser ut under ett dygn - i medeltal. Hur många gånger rycker exempelvis brandkåren ut per dygn i Finland? Hur många gifter sig? Och åt vi mer eller mindre kött per dygn år 2017 än vi gjorde år 2010?

Mest mulet med tidvis snöfall eller underskylt duggregn. Temperaturen är 0 till -8 grader. I norr klarnar det upp på dagen och det är kallare. Svag eller måttlig nordlig vind.